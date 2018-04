Ex-presidentti George H. W. Bush joutui sairaalaan pian vaimonsa hautajaisten jälkeen

Yhdysvaltain entinen presidentti George H. W. Bush on joutunut sairaalaan vain päiviä vaimonsa Barbara Bushin kuoleman jälkeen, kertoo tiedottaja. George H. W. Bush on 93-vuotias.

Entisen presidentin toimistosta kerrotaan, että George H. W. Bush otettiin sisään houstonilaiseen sairaalaan eilen aamulla. Bush vanhempi oli saanut infektion, joka levisi vereen.

Tiedotteen mukaan entinen presidentti on saanut hoitoa ja hän näyttää toipuvan.

CNN:n lähteen mukaan Bush vietiin tehohoitoon ja hänen tilansa oli kriittinen. Lähteen mukaan entisen presidentin verenpaine laski ja välillä oli huoli siitä, selviääkö hän. Lähteen mukaan entisen presidentin tila kuitenkin muuttui vakaaksi myöhemmin.

George H. W. Bushilla on jo vuosia ollut Parkinsonin tauti, jonka takia hän ei pysty kävelemään. Bush vanhempi liikkuukin pyörätuolilla

George H. W. Bush oli naimisissa Barbara Bushin kanssa 73 vuotta. Barbara Bush kuoli viime viikon tiistaina 92-vuotiaana, ja hänet haudattiin viikonloppuna.

Bush vanhempi toimi Yhdysvaltain presidenttinä vuosina 1989-1993. Hän oli maan 41. presidentti. Nuorempi George W. Bush nousi presidentiksi puolestaan vuonna 2001.

https://edition.cnn.com/2018/04/23/politics/george-hw-bush/index.html

STT

