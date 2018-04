Facebook alkaa tänään ilmoittaa käyttäjille, joiden tietoja on ehkä käytetty väärin

Facebook alkaa tänään ilmoittaa käyttäjilleen, jos heidän henkilötietoja on mahdollisesti käytetty väärin. Viesti tulee näkyviin uutisvirran yläosaan.

Facebook on joutunut julkiseen ryöpytykseen kymmenien miljoonien käyttäjien tietoja koskevien väärinkäytösepäilyjen takia. Datayhtiö Cambridge Analytica on hyödyntänyt käyttäjätietoja luvatta muun muassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaalikampanjoinnissa.

Facebookin mukaan tietovuoto koskee yhteensä jopa 87 miljoonaa käyttäjää. Heistä arvioilta 20 000 on suomalaisia.

Facebook pyrkii puhdistamaan mainettaan myös kaikille käyttäjille suunnatulla ilmoituksella, josta pääsee tarkistamaan, miten käyttäjätietoja voi suojata. Yhtiö tiedotti toimista viime viikolla.

STT

Kuvat: