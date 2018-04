Facebook ryhtyi varoittamaan käyttäjiä, joiden henkilötietoja on voitu käyttää väärin – Zuckerberg pyytää anteeksi

Facebook on maanantaista lähtien ottanut yhteyttä käyttäjiin, joiden henkilötietojen epäillään joutuneen väärinkäytösten kohteeksi. Arviolta 20 000 suomalaista Facebook-käyttäjää voi saada ilmoituksen, joka tulee näkyviin uutisvirran yläosaan.

Facebook on joutunut julkiseen ryöpytykseen massiivisen käyttäjätietojen väärinkäytösepäilyn takia. Datayhtiö Cambridge Analytica on hyödyntänyt luvatta miljoonien Facebook-käyttäjien tietoja muun muassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaalikampanjoinnissa.

Facebookin mukaan tietovuoto koskee yhteensä jopa 87:ää miljoonaa käyttäjää. Heistä noin 20 000 on suomalaisia.

Facebook pyrkii puhdistamaan mainettaan myös kaikille käyttäjille suunnatulla ilmoituksella, josta pääsee tarkistamaan, miten käyttäjätietoja voi suojata.

Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg sanoo kantavansa vastuun tapahtuneesta ja pyytää sitä anteeksi. Asia ilmeni kirjoitetusta todistajanlausunnosta, joka tuli julkisuuteen maanantaina. Zuckerberg todistaa Yhdysvaltain kongressissa yhtiön tietosuojaskandaalista tiistaina.

STT

