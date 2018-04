Facebookin Zuckerberg todistaa USA:n kongressissa

Yhteisöpalvelu Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg todistaa tänään Yhdysvaltain kongressissa yhtiön tietosuojaskandaalista. Kuulemisen on määrä alkaa Washingtonissa illalla Suomen aikaa.

Facebook on myöntänyt, että jopa 87 miljoonan ihmisen tiedot ovat voineet vuotaa analyysiyhtiö Cambridge Analyticalle. Suomessa tämä koskee noin 20 000:ta ihmistä.

Eilen julkisuuteen tuli Zuckerbergin kirjoittama todistajanlausunto, jossa hän otti vastuun tapahtumasta. Samalla hän pyysi tapahtumaa anteeksi.

Tänään Zuckerberg on kuultavana senaatissa ja huomenna edustajainhuoneen komiteassa.

STT

Kuvat: