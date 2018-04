Facebookin Zuckerbergia kovistellaan USA:n kongressissa – ilmaisi lausunnossa katumista

Yhteisöpalvelu Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg todistaa tänään ja huomenna Yhdysvaltain kongressissa yhtiön tietosuojaskandaalista. Kuulemisen on määrä alkaa Washingtonissa iltayhdeksän jälkeen Suomen aikaa.

Zuckerberg sanoi julkisuuteen ennalta annetussa kirjallisessa todistajanlausunnossa kantavansa vastuun tapahtuneesta ja pyytävänsä anteeksi. Zuckerberg sanoi olleensa liian idealistinen ja tehneensä liian vähän väärinkäytösten estämiseksi.

– Me emme nähneet vastuutamme kaikessa sen laajuudessaan, ja se oli iso virhe. Se oli minun virheeni, ja olen pahoillani, hän sanoi edustajainhuoneen kauppakomitean julkistamassa lausunnossa.

Zuckerberg on tänään kuultavana senaatissa ja huomenna edustajainhuoneen komiteassa.

Facebook on joutunut julkiseen ryöpytykseen massiivisen käyttäjätietojen väärinkäytösepäilyn takia. Yhtiö on myöntänyt, että jopa 87 miljoonan ihmisen tiedot ovat voineet vuotaa analyysiyhtiö Cambridge Analyticalle. Suomessa tämä koskee noin 20 000:ta ihmistä.

Tietoja on hyödynnetty muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vaalikampanjoinnissa.

Myös muu sosiaalinen media syynissä

Facebook on pyrkinyt puhdistamaan mainettaan useilla muutoksilla. Yhtiö ilmoitti aiemmin huhtikuussa, että Facebook aikoo vaatia jatkossa maksajan nimen kaikkiin poliittisiin mainoksiin. Maksajan henkilöllisyyden pitää olla varmistettu.

Maanantaista lähtien Facebook on ottanut yhteyttä käyttäjiin, joiden henkilötietojen epäillään joutuneen väärinkäytösten kohteeksi. Kaikille käyttäjille on lisäksi suunnattu ilmoitus, josta pääsee tarkistamaan, miten käyttäjätietoja voi suojata.

Zuckerbergin ennen kuulemista tavannut senaattori Bill Nelson kertoi toimittajille, että Zuckerberg näyttää ottavan asian vakavasti. Vaikka Facebook nyt on ollut kohun keskiössä, syynissä on senaattorin mukaan myös muu henkilötietoja keräävä sosiaalinen media.

STT