FBI:n ex-johtajan kohukirjaa Trumpista on myyty ensimmäisellä viikolla 600 000 kappaletta

Entisen FBI-johtajan James Comeyn kirjaa Yhdysvaltain presidentistä Donald Trumpista on myyty ensimmäisen viikon aikana 600 000 kappaletta, kertoo kirjan kustantaja Flatiron Books.

Huhtikuun 17. päivä julkaistu kirja nousi verkkokauppa Amazonin eniten myydyimmäksi kirjaksi. Tiistaina se putosi parhaiten myytyjen kirjojen listalla toiseksi.

Comeyn kirja ei ole kuitenkaan kuluvan vuoden myydyin poliittinen paljastuskirja. Toimittaja Michael Wolffin Fire and Fury -kirjaa Trumpista myytiin tammikuussa ensimmäisen viikon aikana miljoona kappaletta, kertoo kirjan kustantaja.

New York Timesin mukaan Wolffin kirjaa on myyty tähän mennessä yli kaksi miljoonaa kappaletta.

STT

Kuvat: