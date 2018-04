Ferrarille 50 000 euron sakot Räikkösen ajettua mekaanikon säären yli

Kansainvälinen autourheiluliitto FIA määräsi Ferrarille 50 000 euron sakot ennenaikaisesta lähdöstä renkaidenvaihdosta Bahrainin sunnuntaisessa osakilpailussa. Kimi Räikkösen kilpailu päättyi keskeytykseen, ja Ferrarin mekaanikko loukkaantui, kun Räikkönen lähetettiin ennen aikojaan renkaidenvaihdosta radalle. Yksi mekaanikoista oli vasemman takarenkaan etupuolella, ja hänen jalkansa taittui renkaan alle Räikkösen lähdettyä liikkeelle.

Ferrari kertoi Twitterissä, että mekaanikon jalasta murtuivat sääri- ja pohjeluut.

– Se mitä Francescolle tapahtui varikkopysähdyksellä oli todella valitettavaa. Olen pahoillani hänen puolestaan ja toivon, että hän on kunnossa pian. On aina huono juttu, kun joku loukkaantuu, mutta olen varma että parhaat mahdolliset ihmiset hoitavat häntä ja toivon hänelle pikaista paranemista, Räikkönen sanoi.

Räikkönen ei tiennyt, miksi hänet lähetettiin liian aikaisin matkaan.

– En tiedä vielä, se selviää. Minun tehtäväni on lähteä, kun valo vaihtuu vihreäksi. Se on ainoa asia mitä katson, Räikkönen sanoi.

https://www.formula1.com/en/latest/headlines/2018/4/ferrari-handed-big-fine-for-raikkonen-unsafe-release.html

http://formula1.ferrari.com/en/gp-bahrain-kimi-raikkonen-race-comment/

STT

