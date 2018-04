Finanssivalvonta pyytänyt selvityksiä Helsingin pörssin ongelmista

Finanssivalvonta on pyytänyt Helsingin pörssiä pyörittävältä Nasdaqilta selvityksen pörssin vakavista toimintahäiriöistä. Pörssin kaupankäynnin avautuminen viivästyi eilen viisi tuntia Nasdaqin datakeskuksessa Ruotsissa tapahtuneen palohälytyksen takia.

Tänään pörssi avautui aamulla normaaliin aikaan kymmeneltä varajärjestelmän varassa.

Finanssivalvonnan markkinavalvoja Maria Rekola kertoo, että Nasdaq on jo toimittanut ensimmäisiä selvityksiä ja tarkempia tietoja on luvassa myöhemmin. Finanssivalvonta tekee sitten omat analyysinsä tapahtuneesta.

STT