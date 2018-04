Finnair järjesti uusia reittejä tuhansille – maanteillä peltiä rytisi vain vähän pääsiäisen paluuliikenteessä

Etelä-, Keski- ja Itä-Suomen ylle maanantaina levinnyt sankka lumisade ei sotkenut pääsiäisen paluuliikennettä merkittävästi. Monet lomailijat olivat kuunnelleet viranomaisten neuvoja ja palasivat lomanvietosta jo hyvän sään aikana eli sunnuntaina.

Ilmatieteen laitos antoi maanantaille lumisateen ja voimakkaan tuulen vuoksi suureen osaan maata oranssin eli toiseksi korkeimman luokan kelivaroituksen. Liikenneviraston tieliikennekeskuksen mukaan maanantaina tapahtui joitakin tieltä suistumisia, ja poliisin tietoon tuli niin ikään ulosajoja ja peltikolareita. Keli ei kuitenkaan aiheuttanut vakavia onnettomuuksia.

– Sakea lumisade on niin näkyvä ongelma, että ihmiset osaavat varoa ja varautua, liikennepäivystäjä Ossi Riikonen sanoi alkuillasta.

Tieliikennekeskuksesta kerrotaan, että maanantain liikennemäärät olivat tavallisen sunnuntain luokkaa.

Helsinki-Vantaalla ei kaaosta

Helsinki-Vantaan lentoasemalla lumipyrystä selvittiin vähillä häiriöillä. Lentoaseman apulaisjohtaja Heidi Noronen-Juhola kertoo, että aamulennot kulkivat normaalisti. Iltapäivällä joissakin lennoissa oli enimmillään puolen tunnin viivästyksiä, koska liikennettä jouduttiin rajoittamaan huonon näkyvyyden vuoksi.

Rajoitukset tarkoittavat, että lentoja päästetään laskeutumaan normaalia harvemmin.

– Käytännössä koneet joko tekevät pari ylimääräistä lenkkiä ilmassa, tai jos lento tulee läheltä, se saa lähtöluvan lähtökentältä hieman myöhässä, Noronen-Juhola selittää.

Maanantain aikana ei tullut lentojen peruutuksia, mutta Finnair oli jo sunnuntaina ilmoittanut peruvansa maanantailta 19 edestakaista lentoa. Joukossa oli sekä kotimaan että ulkomaan reittejä.

Peruutukset vaikuttivat yli 4 000 matkaajaan

Manti Väätäinen-Pereira Finnairin viestinnästä kertoo, että yhtiön lentojen peruutukset vaikuttivat yhteensä 4 200 matkustajaan. Sunnuntaina iltaseitsemältä kaikille matkustajille oli lähetetty uusi reittiehdotus.

Finnair pahoittelee peruutuksia. Väätäinen-Pereiran mukaan ennalta tehdyt peruutukset auttoivat yhtiön liikenteen hallittavuutta poikkeuksellisessa tilanteessa. Hän uskoo, että monille matkustajille on mieluisampaa saada tieto peruutuksesta jo edellisenä päivänä kuin että lento peruttaisiin vasta vähän ennen lähtöä.

Sään vuoksi Helsinki-Vantaalle jäi noin sata matkaan lähteneen matkustajan laukkua.

Pereira-Väätäinen kertoo tilannetta helpottaneen etukäteistoimien lisäksi se, ettei sää ollut niin hankala kuin ennusteissa näytti.

– Säätekijät vaikuttavat meihin eri tavalla kuin yhtiöihin, joilla on Helsingissä vähemmän operaatioita, hän sanoo.

Lumipyry jatkaa itään ja pohjoiseen

Eniten lunta pyrytti päivän aikana Porvoossa ja Lahdessa, jossa Ilmatieteen laitoksen mittauspisteille kertyi 16 senttiä lunta. Meteorologi Petri Hoppula kertoo, että lumisadealue kattoi lähes koko Etelä- ja Keski-Suomen sekä Kainuun ja Koillismaan. Vain Pohjanmaan rannikolla oli alue, jossa ei satanut.

Hoppulan mukaan näin voimakas lumentulo ei ole ajankohtaan nähden tavanomaista. Vaikka kevät toki onkin ailahtelevainen ja sadealueita liikkuu paljon, lumimäärä on huhtikuun alulle runsas.

Sää muuttuu keväisemmäksi

Tiistai on sään puolesta Etelä- ja Keski-Suomessa vastakohta pääsiäismaanantaille. Lumipyry ja kova tuuli vaihtuvat 0-5 asteen plussalukemiin ja auringonpaisteeseen.

– Puolen viikon jälkeen voi olla 7-8 asteen lämpötilojakin, päivystävä meteorologi Petri Hoppula Ilmatieteen laitokselta kertoo.

Maanantaina maan eteläpuolta koetellut lumipyry jatkaa matkaansa kohti Itä- ja Pohjois-Suomea, jossa Hoppulan mukaan lunta voi parin päivän aikana kasautua paikoin jopa 20 senttiä.

Ilmatieteen laitos on antanut mahdollisesti vaarallisen ajokelin varoituksen koko Itä- ja Pohjois-Suomeen.

– Käytännössä lumipyryn paikka vain vaihtuu, vaikka ihan yhtä runsasta sade ei enää olekaan, Hoppula kertoo.

Vesisateita on liikkeellä tiuhaan tahtiin viikon puolivälin jälkeen Etelä- ja Keski-Suomen alueilla. Vuorokauden sademäärät voivat olla noin 10 millimetrin tienoilla.

– Kyllähän se lunta huventaa aika vauhdilla, Hoppula sanoo.

Kymmenen vuorokauden sääennusteen mukaan päivälämpötilat näyttävät olevan selvästi plussan puolella. Hoppulan mukaan öisin on kuitenkin vielä pakkasta.

– Kevät etenee kyllä, ja keskilämpötilat ovat nollan yläpuolella, hän ennustaa.

STT

Kuvat: