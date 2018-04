Finnair paransi taas – perinteisesti heikko alkuvuosi ylsi voiton puolelle

Finnairin vertailukelpoinen liiketulos koheni tammi-maaliskuussa voitolliseksi ja oli 3,9 miljoonaa euroa. Vuosi sitten yhtiö teki samalla jaksolla 9 miljoonan euron tappion.

Yhtiön mukaan vertailukelpoinen liiketulos on parantunut jo 14 vuosineljännestä peräkkäin. Toimitusjohtaja Pekka Vauramo oli tyytyväinen voitolliseen alkuvuoteen, koska ensimmäinen neljännes on kausiluontoisesti heikoin.

Finnair odottaa, että kansainvälinen lentoliikenne kasvaa voimakkaasti tänä vuonna ja ennakoi kilpailun lisääntyvän erityisesti Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välisillä reiteillä, kun nykyiset ja uudet toimijat lisäävät kapasiteettia. Finnair kasvatti myös kapasiteettiaan ja kuljetti kaikkiaan kolme miljoonaa matkustajaa.

Finnair on päättänyt aikaistaa kahden Airbus A350-koneen toimituksia vuosille 2019 ja 2020. Lisäksi yhtiö on viime vuosina uudistanut kaukoliikenteen laivastoaan muutenkin.

– Meillä on hyvät mahdollisuudet osallistua Aasian ja Euroopan välisen lentoliikenteen odotettuun markkinakasvuun, Vauramo lupaili.

STT

