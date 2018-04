Fortumin mukaan Venäjällä on menossa lokakampanja – ”sisältö ja ajoitus viittaavat Uniper-kauppoihin”

Energiayhtiö Fortum uskoo, että yhtiöstä Venäjällä levitetyissä virheellisissä tiedoissa on kyse ”klassisesta lokakampanjasta”. Fortumin mukaan yhtiöön ja sen johtohenkilöihin on kohdistunut ainakin verkossa lukuisia virheellisiä väitteitä ja huhuja.

– Tiedämme, että nämä artikkelit on julkaistu sivustoilla, jotka eivät toimi normaalein toimituksellisin periaattein. Olemme lähestyneet julkaisuja ja pyytäneet korjaamaan ja poistamaan virheelliset tiedot, mutta se on ollut tuloksetonta, kertoi viestintäjohtaja Pauliina Vuosio tiistaina STT:lle.

Vuosion mukaan virheelliset tiedot ovat saaneet lisänäkyvyyttä siitä, että niihin on viitattu myös Venäjän virallisessa mediassa julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

Fortum ei näe jupakassa poliittista ulottuvuutta, vaikka Suomessa on esitetty epäilyksiä mahdollisista poliittisista kytköksistä.

– Arviomme on, että taustalla eivät ole poliittiset vaikutusperät, vaan kaupalliset syyt, Vuosio kertoo.

Kaupallisilla syillä Fortum sanoo viittaavansa ostotarjoukseen saksalaisesta energiayhtiöstä Uniperistä. Ostotarjouksen toteutuminen edellyttää lupaa myös Venäjän viranomaisilta. Koko Uniper-järjestely on ollut tarkoitus saada päätökseen kesällä.

– Juttujen sisällöstä ja kontekstista olemme tulleet johtopäätökseen, että tällä on yhteys Uniper-prosessiin, Vuosio kertoo.

Pääministeri: Oikea tieto perille

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) arvioi Tukholman-vierailunsa yhteydessä, että on ensisijaisesti valtionyhtiö Fortumin tehtävä puuttua sitä koskevaan uutisointiin.

Sipilän mukaan toisaalta myös maan hallitus on valmis tekemään osansa väärän tiedon leviämisen estämiseksi, mutta Sipilä ei tarkentanut, mihin täällä viittaa.

– Tärkeintä on saada oikea tieto perille. Myöskin kuluttajien pitää oppia tunnistamaan ja vähän epäilemään maailmalla liikkuvaa tietoa, Sipilä sanoi toimittajille Tukholmassa.

Pääministerin mukaan hän ei ole ollut Fortum-uutisoinnin vuoksi yhteydessä Venäjälle.

Sipilä arvioi, että venäläisellä Fortum-uutisoinnilla ei ole suoraa kytköstä Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoella. Ydinvoimalan osaomistaja ja laitostoimittaja on venäläinen ydinvoimayhtiö Rosatom.

– Ei tällä suoraa kytköstä Fennovoima-hankkeeseen ole. Tämä on sitä arkipäivää, mitä tänä päivänä elämme, Sipilä sanoi.

Fortum: Ei varmuutta, kuka takana

Energiayhtiö Fortumista ei haluttu tiistaina arvioida, mikä taho voisi olla Venäjällä nähdyn virheellisen uutisoinnin takana tai mitkä ovat sen mahdolliset motiivit.

– Meillä ei ole varmuutta siitä, kuka on tämän taustalla, viestintäjohtaja Pauliina Vuosio sanoi.

Jo aiemmin yhtiö on kertonut, että se aikoo käynnistää oikeustoimet virheellisten tietojen julkaisusta Venäjällä. Vuosion mukaan oikeustoimien tarkemmasta sisällöstä tai aikataulusta ei ole vielä tietoa.

– Oikeusprosessi tulee kestämään vähintään kuukausia, hän arvioi tiistaina.

Fortumilta kerrotaan, että yhtiö ei kommentoi keskeisiä markkinoita tai liiketoimintoja ennen ensi viikon torstain tulosjulkistusta.

– Aiemmin olemme todenneet, että Venäjä on ollut meille sillä tavalla ennakoitava toimintaympäristö, että kaikki sopimukset, mitä on tehty valtion kanssa esimerkiksi kapasiteettimaksuista ja muista, ovat toteutuneet aivan sovitusti. Esimerkiksi valuuttakurssien vaihteluita yhtiö ei voi ennakoida, Vuosio sanoo.

