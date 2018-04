FT: Erkki Liikanen voisi olla kompromissiehdokas EKP:n johtoon

Euroopan keskuspankin uusi pääjohtaja voi löytyä Suomesta, kirjoittaa Financial Times. Lehden mukaan pääjohtaja Erkki Liikanen on noussut mahdolliseksi kompromissiehdokkaaksi, kun Mario Draghin seuraajaa haetaan. Draghin kausi päättyy ensi vuoden marraskuussa.

Saksalainen Jens Weidmann on ollut näkyvin nimi spekulaatioissa tähän asti. FT:n mukaan Liikasen mahdollisuuksia parantaa se, että hän on siirtynyt tiukalta linjalta lähemmäksi keskilinjaa ja tukenut EKP:n elvytystoimia.

67-vuotiaan Liikasen kausi Suomen Pankissa päättyy heinäkuussa. Liikanen ei kommentoi EKP-spekulaatioita FT:lle.

– Olin pitkään aina liian nuori. Olenko nyt liian vanha? Ei, en aio sanoa mitään, annetaan olla, Liikanen sanoo haastattelussa.

https://www.ft.com/content/1a45cc18-329f-11e8-ac48-10c6fdc22f03

STT

