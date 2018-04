Gene Hackman, Tami, Jim Boylen – neljän syötön sääntö näytti taas voimansa, Bulls löi Wizardsin 23 pistettä nakuttaneen Lauri Markkasen johdolla

Koripalloilun hyökkäyspeli on 1950-luvulta lähtien mullistunut täysin, mutta Chicagon United Centerissä aika entinen palasi sunnuntaina hetkeksi.

– Neljä syöttöä, neljä syöttöä, Chicago Bullsin ohjia pidellyt apuvalmentaja Jim Boylen karjui pelaajilleen, jotka ohjeen voimalla kukistivat Washington Wizardsin 113-94.

Neljän syötön vaatimus on ikuistettu kaikkien aikojen koripalloelokuviin kuuluvassa Hoosiersissa (1986), jossa näyttelijä Gene Hackmanin esittämä lukiovalmentaja Norman Dale johtaa neljän syötön opin voimalla pienen Hickoryn koulun Indianan osavaltion lukiomestaruuteen 1952. Gene Hackmanin jälkeen neljän syötön mantran on tehokkaimmin omaksunut jääkiekkoleijona Juhani Tamminen, joka versiossa neljä syöttöä murtaa minkä tahansa puolustuksen.

Sairastumisen väsyttämä päävalmentaja Fred Hoiberg vetäytyi hallilta kotiin ennen ottelua, ja uransa toisen ottelun NBA:ssa päävalmentajana koutsannut Boylen pääsi kirjauttamaan neljän syötön säännön historiaan uuden kunniakkaan luvun.

– On hauskaa, kun pallo liikkuu. Kun pallo vaihtaa puolta NBA:ssa, yleensä jotain hyvää tapahtuu, Boylen sanoi Chicago Tribunelle.

Bullsin toinen peräkkäinen voitto tosin saa ristiriitaisen vastaanoton, sillä kauden 26:s voitto vei Chicagon taas kauemmas ykkösvalinnasta ensi kesän varaustilaisuudessa. Bulls kyllä yritti maksimoida häviön mahdollisuuden peluuttamalla viimeisellä neljänneksellä viisikkoa, jossa vaihtomiehet Ryan Arcidiacono, Jerian Grant, Sean Kilpatrick, Noah Vonleh ja Cristiano Felicio antoivat näyttöjä.

Lauri Markkanen heitti 23 pistettä ja upotti viisi kolmosta, kun Bulls sivusi seurahistorian yhden ottelun kolmosennätystä nakuttamalla 18 bonusheittoa sukan läpi. Boylenin valmennusoppi tuotti 30 koriin johtanutta syöttöä, mutta Markkanen ei antanut niistä ainuttakaan.

– Minusta Jim teki hyvää työtä. Hän sai meidät pelaamaan kovaa heti ottelun alusta, Markkanen kommentoi Boylenin esitystä ottelun jälkeen.

