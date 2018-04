Guatemalan kovaotteinen ex-diktaattori Rios Montt on kuollut

Guatemalan entinen diktaattori Efrain Rios Montt on kuollut. Rios Montt kuoli 91-vuotiaana sunnuntaina kotonaan Guatemalan pääkaupungissa, yksi hänen asianajajistaan kertoi. Asianajajan mukaan Rios Montt kuoli sydänkohtaukseen, kertoo muun muassa New York Times.

Rios Montt oli vallassa 1980-luvun alussa, joka oli Guatemalan sisällissodan verisintä aikaa. Kovaotteisesti Guatemalaa hallinnutta Rios Monttia on syytetty osallisuudesta tuhansien mayaintiaanien surmaamiseen sisällissodan aikana.

Vuonna 2013 Rios Montt tuomittiin 80 vuodeksi vankeuteen kansanmurhasta, mutta tuomio kuitenkin kumottiin pian sen antamisen jälkeen ja oikeutta ryhdyttiin käymään uudelleen.

YK:n mukaan noin 200 000 ihmistä kuoli tai katosi Guatemalan vuosikymmeniä kestäneen ja vuonna 1996 päättyneen sisällissodan aikana.

https://www.nytimes.com/2018/04/01/obituaries/efrain-rios-montt-guatemala-dead.html

STT

