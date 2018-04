Halikonjoen taimenille kuuluu huonoa

Halikonjoen vesistön uhanalainen taimenkanta on kutistunut huolestuttavan pieneksi. Tämä on selvinnyt meneillään olevassa Valonian kaksivuotisessa hankkeessa, jota Valonia vetää rinnakkain laajemman virtavesien kunnostushankkeensa kanssa.

Valonia selvittää Halikonjoen vesistön tilaa ja kunnostustarvetta kalaston ja erityisesti uhanalaisen taimenen ja muiden vaelluskalojen elinympäristönä. Taimenkantaa on kartoitettu viime syksynä koekalastusten avulla.

Alustavan tiedon mukaan taimenia on jäljellä hyvin vähän.

– Niitä löytyi enää yhdestä purosta, kertoo Valonian vesiasiantuntija Janne Tolonen.

Häntä taimenten vähäisyys huolestuttaa, sillä vielä 2000-luvun alussakin taimenia tiedettiin elävän vesistössä laajemminkin.

Hän arvioi kalojen katoamisen johtuvan useista syistä.

– Yksi on selvä: vesistössä on useita vaellusesteitä, hän aloittaa.

Muitakin syitä löytyy, kuten kalastus.

– Heikentynyt taimenkanta ei kestä kalastusta, Tolonen pohtii.

Hän suosittelee vapauttamaan vesistöön takaisin kaikki uhanalaiset mahdollisesti pyydyksiin tarttuneet taimenet.