Hallitukselta nippu täsmälääkkeitä eriarvoistumiseen ja työllisyyteen, työaikalaki nosti pulssia riihessä

Hallitus keskittyi kehysriihessä ennen kaikkea keinoihin, joilla työllisyyttä voisi parantaa ja eriarvoistumista vähentää. Nuorten työttömien työllistämistä helpotetaan, muuntokoulutusta ja TE-toimistojen henkilökuntaa lisätään ja muuttamista paikkakunnalta toiselle helpotetaan.

– Työllisyyden hoitoon kohdennetaan noin 90 miljoonaa ja eriarvoistumisen pienentämiseen noin 70 miljoonaa euroa, sanoi pääministeri Juha Sipilä (kesk.) tiedotustilaisuudessa valtioneuvoston linnassa Helsingissä.

Hallitus korjasi odotetusti myös kiistellyn työttömien aktiivimallin valuvikoja. Jatkossa aktiivisuutta voi osoittaa myös osallistumalla muun muassa ammattiliiton, kansalaisjärjestön ja kunnan järjestämiin työllistymistä edistäviin palveluihin.

TE-toimistot saavat yli 200 henkilötyövuotta lisää resursseja työttömien tukemiseen.

Koodarioppia lisää

Hallituksen suurin ongelma on se, miten avoimet työpaikat ja työnhakijat saadaan kohtaamaan toisensa. Sipilän mukaan ongelma on hyvin tasainen koko Suomessa.

– Kainuu ja Satakunta ovat tässä listassa kärjessä, Sipilä sanoi.

Hallitus satsaa kymmenen miljoonaa euroa muun muassa it-alan muuntokoulutuksiin, joilla tarkoitetaan lyhyitä osaamista päivittäviä koulutuksia.

Työasuntovähennystä uudistetaan niin, että se tukee paremmin työn perässä muuttamista. Vähennyksen enimmäismäärää korotetaan 250 eurosta 450 euroon.

Hallitus myös asettaa yt-lakia koskevan selvityshankkeen, jonka yhteydessä arvioidaan muun muassa kollektiivisen irtisanomisen perusteita. Lisäksi hallitus valmistelee Sipilän mukaan työsopimuslakiin muutoksen, joka keventää yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä alle 20 hengen yrityksissä. Tavoitteena on alentaa palkkaamisen kynnystä.

– Meillä on Suomessa 270 000 yritystä, joissa on alle 20 työntekijää. Meillä 180 000 yksinyrittäjää. Siellä on aivan valtava potentiaali. Mutta pienyrittäjille uuden työntekijän palkkaaminen on niin suuri riski, jos ei se homma toimikaan. Tällä muutoksella pyritään siihen, että se kynnys madaltuu. Tämä on iso muutos ja tätä lähdetään nyt viemään eteenpäin, perusteli valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.).

Työaikalaista on kiistelty pitkään. Kehysriihessä päästiin kompromissiin, jonka mukaan työaikalakia ei muuteta paikallisen sopimisen osalta. Työajoista sopiminen tapahtuu edelleen työehtosopimusten kautta, kuten palkansaajajärjestöt ovat edellyttäneet.

Työaikalakia uudistetaan muutoin. Siihen tulee uutuuksina lakisääteinen työaikapankki ja joustotyöaika.

Lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja

Eriarvoistumisen torjumiseen luvattiin useita pieniä täsmätoimia. Siniset esitti kehysriihen alla perusturvan indeksijäädytysten perumista, mutta siihen ei kehysriihessä ryhdytty. Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho oli tyytyväinen täsmätoimiin, jotka sisältävät muun muassa asunnottomille suunnattua tukea sekä oppimateriaalilisän toisen asteen opiskelijoille.

Oppositio on arvostellut hallitusta siitä, että se on useilla toimillaan itse lisännyt eriarvoistumista. Vihreät ja vasemmisto ovat viitanneet muun muassa perusturvan jäädyttämiseen, koulutusleikkauksiin, aktiivimalliin sekä päivähoito-oikeuden rajaamiseen.

Eriarvoistumisen vähentämisestä hallitus linjasi esimerkiksi, että asunnottomuus pyritään puolittamaan neljän seuraavan vuoden aikana. Täsmälääkkeenä hallitus päätti muun muassa antaa lisää rahaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen.

