Hallitus antoi esityksen kasvupalvelulaista

Hallitus on antanut esityksen maakuntauudistukseen liittyvästä kasvupalvelulaista. Laki siirtää nykyisin ely-keskusten ja TE-toimistojen tarjoamat työvoima- ja yrityspalvelut maakuntien vastuulle ja yhdistää ne kasvupalveluiksi.

Poikkeuksena on Uudenmaan erillisratkaisu, jossa kasvupalveluiden järjestämisvastuu on pääkaupunkiseudun kuntien muodostamalla kuntayhtymällä.

Tarjottavista palveluista säädetään tarkemmin laissa julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuussa.

STT

Kuvat: