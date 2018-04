Hallitus jarruttaa eriarvoistumista parantamalla asunnottomien asemaa

Hallitus kohdentaa työllisyyden hoitoon noin 90 miljoonaa ja eriarvoistumisen pienentämiseen 70 miljoonaa euroa, sanoo pääministeri Juha Sipilä (kesk.). Sipilä kertoi asiasta kehysriihen tuloksia koskevassa tiedotustilaisuudessa Valtioneuvoston linnassa Helsingissä.

Eriarvoistumisen vähentämisestä hallitus linjasi, että asunnottomuus pyritään puolittamaan neljän seuraavan vuoden aikana. Täsmälääkkeenä hallitus päätti muun muassa antaa lisää rahaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen. Hallitus kohdentaa 50 miljoonaa euroa valtion omistaman yleishyödyllisen A-Kruunu-yhtiön lisäpääomittamiseen.

Näin A-Kruunu voi lisätä vuosittaisen kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotantonsa 800 asuntoon, mikä on tuplasti viimevuotista enemmän. Rakentamista lisättäisiin Helsingin seudulla, ja rakennuttaminen laajennettaisiin myös suurimmille kaupunkiseuduille.

A-Kruunu Oy on valtion erityistehtäväyhtiö, jossa valtiolla omistajana on yhteiskunnallisia tavoitteita. Ympäristöministeriö on määritellyt A-Kruunun erityistehtäväksi rakennuttaa normaaleja valtion tukemia vuokra-asuntoja omaan omistukseensa Helsingin seudulle kohtuullisilla kustannuksilla ja vuokratasolla.

Kehysriihessä päätettiin myös lisätä asunnottomuustyöhön 20 miljoonaa euroa kehyskaudelle eli viisi miljoonaa euroa vuosittain. Raha kohdennetaan itsenäiseen asumiseen kykeneville asunnottomille välivuokrattavien asuntojen hankintaan markkinoilta.

Lisäksi tuetaan huonokuntoisten ensisuojien korvaamista asunnottomille tarkoitetuilla asunnoilla.

Aktiivisuuden osoittamisen keinot lisääntyvät

Kehysriihen päätöksistä annetun tiedotteen mukaan aktiivimallissa aktiivisuutta voi osoittaa myös osallistumalla muun muassa ammattiliiton, kansalaisjärjestön ja kunnan järjestämiin työllistymistä edistäviin palveluihin

Työasuntovähennystä uudistetaan niin, että se tukee paremmin työn perässä muuttamista. Enimmäismäärää korotetaan 250 eurosta 450 euroon.

Tiedotteen mukaan hallitus myös asettaa yt-lakia koskevan selvityshankkeen, jonka yhteydessä arvioidaan muun muassa kollektiivisen irtisanomisen perusteita. Lisäksi hallitus valmistelee Sipilän mukaan työsopimuslakiin muutoksen, joka keventää yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä alle 20 hengen yrityksissä. Tavoitteena on alentaa palkkaamisen kynnystä.

Adoptio-, yksinhuoltaja- ja monikkoperheille tarkoitettu perhevapaita lisätään. Adoptiotukea korotetaan lisäksi 0,3 miljoonan euron vuosittaisella määrärahalisäyksellä.

Kehysriihessä päätettiin myös palauttaa sakkojen muuntorangaistus. Sakot voidaan muuntaa vankeusrangaistukseksi.

Vapaaehtoisen metsien suojeluohjelman korotettu rahoitus jatkuu

Hallitus on päättänyt lisätä vapaaehtoisen metsien suojeluohjelman (Metso) rahoitusta viime vuoden tapaan viidellä miljoonalla eurolla kehystasoon nähden myös ensi vuodelle.

Maanomistajien vapaaehtoisiin suojelutoimiin pohjaava Metso on yksi tärkeimpiä keinoja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Ohjelman suojelutavoitteena on 96 000 hehtaaria arvokkaita metsäalueita vuoteen 2025 mennessä.

STT

Kuvat: