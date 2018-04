Hallitus jatkaa kehysriihivääntöä – ratkaisuja etsitään työllistymiseen ja eriarvoistumisen pysäyttämiseen

Hallitus jatkaa eilen alkaneita kehysriihineuvotteluita aamuyhdeksältä Kesärannassa. Ratkaisuja etsitään erityisesti työllisyyden kohentamiseen ja eriarvoistumisen pysäyttämiseen.

Odotettavissa on ainakin satsauksia täydennys- ja muuntokoulutukseen, jotta työttömät ja avoimet työpaikat saataisiin kohtaamaan toisensa paremmin.

Hallitus viilannee lisäksi työttömien aktiivimallia, joka tuli voimaan vuoden alussa. TE-keskukset ovat saamassa kaipaamaansa lisätyövoimaa työvoimapalveluihin yli sadan henkilötyövuoden edestä. Tämän verran lisätyövoiman tarvetta ilmeni työvoimahallinnolle tehdyssä kyselyssä.

Myös aktiivitoimiksi hyväksyttyjen koulutusten listaan on STT:n tietojen mukaan tulossa lisäyksiä niin, että ainakin liittojen koulutukset hyväksyttäisiin jatkossa niihin.

Hallitukselta odotetaan myös toimia eriarvoistumisen kitkemiseksi. Esillä on ollut muun muassa ylivelkaantuneiden aseman helpottaminen.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) arvioi, että liikkumatilaa on joitakin kymmeniä miljoonia euroja, korkeintaan sata miljoonaa.

Työaikalakikin tiettävästi pöydällä

Hallitus yrittää tiettävästi kehysriihen yhteydessä päästä sopuun myös työaikalain uudistamisesta. Paikallisen sopimisen reunaehtoja koskeva kiista on jumittanut asian etenemisen, ja hallituspuolueiden johtotrio on yrittänyt ratkoa asiaa jo useampaan otteeseen.

On edelleen mahdollista, että asia ei riihessä ratkea.

Siniset on kehysriihen alla esittänyt muun muassa perusturvan indeksijäädytysten perumista. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kuitenkin korosti eilen, että vanhoihin päätöksiin ei kehysriihessä palata.

STT