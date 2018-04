Hallitus pui kehysriihessään työllisyyttä ja eriarvoistumista – isoja rahoja ei ole jaossa

Työllisyys, työttömyys ja eriarvoistuminen ovat vahvasti esillä hallituksen kehysriihessä, joka alkaa tänään.

Odotettavissa on ainakin satsauksia täydennys- ja muuntokoulutukseen, jotta työttömät ja työpaikat saataisiin kohtaamaan toisensa paremmin.

Hallituksen odotetaan myös tekevän viilauksia työttömien aktiivimalliin, joka tuli voimaan vuoden alussa. Aktiivitoimiksi hyväksyttyjen koulutusten listaan on tulossa lisäyksiä, ja työvoimahallinnolle on luvassa lisää resursseja. Vapaaehtoistyö ei kuitenkaan ole pääsemässä aktiivimallin kriteerit täyttävien toimien listalle.

Kela kertoi viime viikolla, että arviolta puolet Kelan työttömyysturva-asiakkaista täytti aktiivimallin edellyttämän ehdon tammi-maaliskuussa. Aktiivimallissa työttömyyskorvausta leikataan 4,65 prosenttia, jos työtön ei edeltävän kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana ole täyttänyt mallin ehtoja.

Hallitus päättänee myös toimista eriarvoistumisen kitkemiseksi. Helpotuksia voi tulla esimerkiksi ylivelkaantuneiden ja asunnottomien asemaan.

Professori Juho Saaren vetämä työryhmä antoi omat suosituksensa aiheesta viime kuussa.

Indeksijäädytykset vastatuulessa

Kehysriihessä ei ole jaossa isoja rahoja. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi viime viikolla STT:n haastattelussa, että pelivara riihessä on kokonaisuutena vuositasolla kymmeniä miljoonia euroja, ja siihenkin liittyy uudelleenkohdennuksia.

Hän torppasi esimerkiksi etuuksien indeksijäädytysten peruuttamisen, josta julkisuudessa on esitetty vaateita.

Tiukasta taloudenpidosta pitää valtiovarainministerin mukaan pitää kiinni, sillä keskellä nousukautta Suomi velkaantuu edelleen. Orpon tavoitteena on, että valtion euromääräinen lisävelkaantuminen loppuisi vuonna 2020.

Veroratkaisut tehtäneen loppukesällä – Orpo haluaa kiky-kompensaation

Vaalikausi on lopullaan, joten kehysriihessä katsotaan käytännössä ensi vuoden budjetin raameja.

Vastaan tulevat jälleen myös kilpailukykysopimukseen liittyvät verohuojennukset, sillä sopimuksessa palkansaajien eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja nostetaan ja työnantajien maksuja alennetaan. Myös ensi vuodelle on jyvitetty sopimuksessa maksumuutoksia, jotka tuntuvat palkansaajan tilipussissa.

Verolinjaukset tehtäneen vasta loppukesän budjettiriihessä, mutta Orpo on jo paaluttanut, että kiky-kompensaatio pitää tehdä myös vuodelle 2019.

– Luen hallitusohjelmaa. Siinä todetaan, että kenenkään ansiotulojen verotus ei kiristy. Lähden siitä, että teemme samanlaisen ratkaisun kuin viime vuonnakin. Kiky-kompensaatio pitää tehdä, Orpo sanoi STT:lle.

STT