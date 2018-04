”Hallitus uhkaa laittaa nuoret ikuiselle koeajalle, jääkylmää vettä niskaan” – oppositio ryöpyttää hallitusta, Orpo varoitti talouskasvun hiipumisesta

Oppositiopuolueet eivät hevin niele hallituksen vakuutteluja siitä, että tuloerot eivät kasva ja eriarvoistuminen vähenee. Opposition mielestä hallitus jatkoi kehysriihessä eriarvoistavaa politiikkaansa, vaikka muuta väittää. Oppositio on huolissaan erityisesti nuorista ja niistä väestönosista, jotka eivät esimerkiksi kykene työllistymään.

– Sipilän hallitus on itse kasvattanut eriarvoisuutta yli 700 miljoonan euron leikkauksilla. Nyt hallitus palauttaa 50 miljoonaa euroa ja juhlii itseään eriarvoisuuden sankarina. Tämä ei eriarvoisuutta poista. Tämä on leikkaamista ja ihmisten sumuttamista, arvosteli SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.

Rinteen mielestä hallitus on tullut tunnetuksi jännitteiden synnyttämisestä työmarkkinoille ja ylimielisestä suhtautumisesta palkansaajiin, olivatpa he työssä tai työttöminä.

– Pakkolait, lomarahaleikkaukset, työttömyysturvan heikentäminen, aktiivimalliksi kutsuttu passivointimalli. Ihmiset luulivat, että tämä olisi riittänyt, mutta mitä vielä. Nyt heikennetään erityisesti naisten ja nuorten työehtoja ja irtisanomissuojaa. Hallitus uhkaa laittaa nuoret ikuiselle koeajalle.

Vihreiden Touko Aalto arvosteli hallituksen kitsautta tuoda helpotusta niiden elämään, joilta se on leikannut eniten.

– Kun taloudessa menee paremmin, pitäisi antaa ensin niille takaisin, joilta on huonojen päivien aikana leikattu eniten. Kyse on arvovalinnoista, Aalto sanoi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson moitti ryhmäpuheessaan hallituksen kaataneen kehysriihessä jääkylmää vettä työntekijöiden ja nuorten niskaan.

Oppositio oli varsin yksimielinen myös siitä, että perhevapaauudistus tarvitaan, vaikka hallitus ei näytä kykenevän sitä toteuttamaan.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) puolusti kaikkien hallituksen toimien tähtäävän vain siihen, että nuoret pääsevät työnsyrjään kiinni. Työntekijän oikeudesta pidetään huolta, hän vakuutti.

– Ei oppivelvollisuusiän nostaminen tuo yhtään työpaikkaa lisää, Orpo sanoi.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on työmatkalla Tukholmassa eikä osallistu keskusteluun.

Orpo varoitti talouskasvun hiipumisesta

Keskustelun alkajaisiksi Orpo varoitti, että talouskasvu hiipuu alle kahden prosentin jo vuonna 2020. Tästä syystä menoja ei paisuteta, tehtyjä sopeutuspäätöksiä ei pureta eikä hallituksen valmistelemia uudistuksia jätetä tekemättä, ministeri perusteli, kun eduskunta aloitti keskustelun Suomen talouden näkymistä seuraavalle neljälle vuodelle.

– Olen tarkoituksella kuvannut teille 2020-luvun Suomen haasteita, sillä nuo vuodet ovat juuri edessämme, Orpo sanoi.

Vuodesta 2021 lähtien velanotto kääntyy uudelleen kasvuun puolustusvoimien hävittäjähankintojen vuoksi. Orpon mukaan ilman näitä puolustusvoimien hankintoja valtiontalous olisi lähellä tasapainoa 2020-luvulla.

Valtiovarainministeriö arvioi perjantaina julkaistussa ennusteessaan, että hallituksen keskeiset talouspolitiikan tavoitteet ovat toteutumassa.

Suomen talouskasvu yltää tänä vuonna 2,6 prosenttiin, ensi vuonnakin talous kasvaa yli kahden prosentin verran. Työllisiä on 90 000 enemmän kuin silloin, kun hallitus aloitti.

Oppositio on kritisoitunut hallituksen politiikkaa eriarvoistavaksi ja tuloeroja kasvattavaksi. Orpo sanoi, että tuloerot kasvavat enää vain hyvin lievästi tai eivät lainkaan, kun työllisyys- ja käyttäytymisvaikutukset otetaan huomioon.

STT

