Hampaaton vahtikoira

VESA JAAKOLA. Maailmanpolitiikassa riidellään paljon. Valtiosuhteissa kiistojen aiheita riittää. Järjestäytyneen riitelyn paikaksi on tullut Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto. Siellä on viime aikoina kiistelty kiivaasti Syyrian sotatapahtumista.

Monen muunkin sodan ja selkkauksen käsittelyssä YK-turvaneuvosto on nähty sanasodan foorumina. Sellaiseksi sitä ei kuitenkaan alun perin tarkoitettu. Siellähän selkkauksia pitäisi rauhoittaa.

Yhdistyneet Kansakunnat -järjestö perustettiin pian toisen maailmansodan jälkeen estämään uusien sotien syttyminen. Oppia otettiin sen edeltäjän Kansainliiton heikkouksista. Haluttiin kansainvälinen järjestö, joka auttaisi valtioita ratkomaan riitojaan neuvottelemalla, ei enää sotimalla.

YK:n toimielimistä turvallisuusneuvosto asetettiin maailmanrauhan vartijaksi, vaalijaksi ja palauttajaksikin, jos joku valtioista rauhan rikkoisi. Turvaneuvosto on toimielimistä ainoa, jolle annettiin jäsenvaltioiden vallan ylittävää valtaa, ripaus maailmanhallitusta. Ylikansallista valtaa sillä tosin on vain rauhantilan säilyttämiseksi tai palauttamiseksi.

Merkittävimpiä esteitä neuvoston ylivaltiolliselle vallankäytölle on sen rakenne ja jäsenten valtasuhteet. Maailmansodan voittaneet suurvallat omivat itselleen neuvostossa pysyvän jäsenyyden veto-oikeudella – oikeudella kumota mikä tahansa neuvoston päätös, jos se ei pysyvää jäsentä miellyttäisi. Muut valtiot saavat vain vuorotella neuvoston jäseninä ilman veto-oikeutta.

Näin viisi tuolloista suurvaltaa, Yhdysvallat, Neuvostoliitto, Britannia, Ranska ja sellaiseksi hyväksytty Kiinan tasavalta varmistivat suuren vaikutusvallan maailman asioihin. Sittemmin Neuvostoliitto on vaihtunut Venäjään ja Kiinan tasavalta Kiinan kansantasavaltaan.

Suurvaltojen veto-oikeudesta seuraa se, että maailmanrauhasta ja selkkausten rauhoittamisesta tulee jopa yhden yksittäisen suurvallan panttivanki. Alle prosenttia ihmiskunnasta edustava Britannian valtiojohto voi turvallisuusneuvostossa estää päätöksen, josta yli 99 prosenttia ihmiskunnasta voisi hyötyä.

Viiden suurvallan veto-oikeus neuvostossa tekee tavallaan koko YK-järjestöstä hampaattoman vahtikoiran maailmanrauhan vaalimisessa. Siksikin olemme kokeneet myös YK-aikakaudella lukuisia sotia ja selkkauksia, isoja ja pieniä, joita ei ole kyetty edes YK-toimin rauhoittamaan.

Etenkin suurissa selkkauksissa lähes aina joku kyseisistä suurvalloista on suoraan tai välillisesti osapuolena. Usein ne tällaisissa tapauksissa käyttävät veto-oikeuttaan, omaksi tai liittolaistensa eduksi. Yhdysvallat on vetonnut toistuvasti Israelin sotilas- ja siviilitoimintaakin koskevia päätöksiä. Venäjä on mitätöinyt lähes kaikki Syyrian hallituksen sotatoimia arvostelleet äänestyspäätökset.

Vain harvoin turvallisuusneuvostossa on onnistuttu suuren selkkauksen rauhoittamisessa. Niin tapahtui 1990–91, kun Irak oli asevoimin vallannut naapurinsa Kuwaitin. Irakin sotaväki karkotettiin valtaamastaan maasta neuvoston päätöksellä.

Sen toteutti YK-jäsenvaltioiden liittouma asevoimin, menestyksellä.

Kirjoittaja on emeritusdiplomaatti.