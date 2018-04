Harkimo lähtee Roomaan tapaamaan Viiden tähden liikkeen taustavaikuttajaa

Uutta poliittista liikettä rakentava Harry Harkimo hakee tällä viikolla oppia ulkomailta. Harkimo kertoo tapaavansa keskiviikkona Roomassa Viiden tähden liikkeen keskeisen taustavaikuttajan Davide Casaleggion. Tapaamisen asialistalla ovat Harkimon mukaan muun muassa kokemukset nettiäänestämisestä.

– Kokemuksia siitä, millä tavalla niiden nettiäänestykset ja systeemit ovat toimineet, hän sanoi STT:lle.

Kysymykseen opin hakemisesta Harkimo vastasi, että yleensä kannattaa kysyä pitempään asiaa tehneiltä. Ajatus matkasta tuli hänen mukaansa ”omasta päästä”.

New York Timesin mukaan it-yrittäjä Casaleggio saattaa olla Italian merkittävin vallankäyttäjä, vaikka häntä ei juuri tunneta. Diplomaatitkin hakeutuvat hänen puheilleen, vaikka hänellä ei ole julkista virkaa. Hänen kerrotaan karttavan julkisuutta.

Populistisilla teemoilla Viiden tähden liike on ratsastanut isoksi poliittiseksi voimaksi Italiassa. Maaliskuussa Italian parlamenttivaaleissa Viiden tähden liike nousi ylivoimaisesti suurimmaksi puolueeksi.

”Selvät suunnitelmat”

Aiemmin tässä kuussa Harkimo ilmoitti eroavansa kokoomuksesta ja kertoi uuden poliittisen liikkeen perustamisesta. Rooman-matkaa lukuun ottamatta Harkimo ei maanantaina avannut liikkeen tulevaisuuden suunnitelmia.

– Meillä on selvät suunnitelmat, mutta emme vielä voi niitä kertoa, Harkimo sanoi.

Näkyvänä toimijana Harkimon ohella Liike Nyt – liikkeessä on myös entinen kansanedustaja, sittemmin SDP:stä eronnut Mikael Jungner.

Liike Nyt haluaa laittaa politiikan uuteen kuosiin. Jungner ja Harkimo kertoivat toissa viikonloppuna, että liikkeen tarkoitus on luoda vuorovaikutusta ihmisten ja politiikan välille, yhdistää ongelmia ja asiantuntijoita sekä saada kansalaiset kiinnostumaan politiikasta.

