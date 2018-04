Harkimo lähti kokoomuksesta, mutta jätti tulevaisuuden auki

Kokoomuksesta aiemmin päivällä eronnut kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo on perustamassa uutta Liike Nyt -nimistä yhdistystä, kertoi Ilta-Sanomat torstai-iltana. Patentti- ja rekisterihallitus sai yhdistyksen perustamisilmoituksen keskiviikkona.

Yhdistyksen sääntöehdotukseen on lehden mukaan merkitty, että ”yhdistyksen tarkoituksena on uudistaa politiikan toimintatapoja ja päätöksenteon prosesseja”.

– Yhdistys toimii matalan kynnyksen alustana yhteiskunnalliselle keskustelulle. Tämä tarjoaa vaikuttamismahdollisuuden jokaiselle, hakemuksessa luvataan.

Perustamisilmoitukseen on merkitty yhteyshenkilöksi nainen, jonka kanssa uuteen liikkeeseen yhdistetty toimittaja Tuomas Enbuske lehden mukaan seurustelee.

Harkimo on illalla vieraana MTV:n EVS-keskusteluohjelmassa. Lauantaina Harkimo on vieraana Ylen Ykkösaamussa.

Orpo: Olen kuullut huhuja uudesta poliittisesta liikkeestä

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi illalla STT:lle kuulleensa huhuja uudesta poliittisesta liikkeestä, johon Harry Harkimo olisi mahdollisesti menossa. Ei kuitenkaan mitään sellaista, jonka Orpo vielä ottaisi hirveän vakavasti. Hän sanoo myös kokoomuksen olevan markkinaliberalistinen puolue.

Orpon mielestä Harkimon eropäätös oli huono, koska hän olisi pystynyt halutessaan vaikuttamaan kokoomuksessa ihan eri tavalla.

Kokoomuksen ryhmän kannalta Harkimon ero saattoi Orpon mielestä olla hyväkin asia.

Päivällä tiedotustilaisuudessaan Harkimo ilmoitti kertovansa tulevaisuuden suunnitelmistaan tarkemmin myöhemmin. Maakuntavaaleihin Harkimo ei aio asettua ehdolle, eduskuntavaalien suhteen hän ei vielä ole tehnyt päätöstä.

Jungner puolestaan sanoi aiemmin STT:lle, että Suomi ei tarvitse uusia puolueita vaan uusia ideoita. Hän ei halunnut muutoin kommentoida tietoja uudesta poliittisesta liikkeestä.

Jungner totesi, että asiaan voidaan palata viikonloppuna.

Moni spekuloitu nimi kiisti osallistumisensa

Mahdollisen uuden poliittisen liikkeen mukaan lähtijöistä on spekuloitu paljon, mutta toistaiseksi ilmoittautuneita ei ole näkynyt. Useat esiin nostetut nimet kiistivät aikeet liittyä mahdolliseen uuteen liikkeeseen. Huhuja aiheesta oli moni kuullut.

Yksi heistä on kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki.

– En ole millään tavalla mukana enkä ole kiinnostunut. Olen kokoomuksessa ihan kotonani ja hyvissä väleissä kaikkien kanssa. Tässä ei ole mistään ainakaan minuun liittyvästä kyse, Lepomäki sanoo STT:lle.

Lepomäki korosti, että hänen aiempi ulostulonsa liittyy puhtaasti sote-uudistukseen. Hän ilmoitti aiemmin keväällä aikovansa äänestää uudistusta vastaan.

Kokoomuksesta myös kansanedustajat Eero Lehti ja Juhana Vartiainen sanoivat, ettei heillä ole mitään kiinnostusta tällaiseen hankkeeseen.

Hyvin selkeän ein ilmaisi myös näkyvää roolia vihreissä ottanut Antero Vartia. Vartian mukaan hänellä ei ole pienintään kiinnostusta lähteä uuteen poliittiseen ryhmään.

– Minä viihdyn vihreissä enemmän kuin hyvin, Vartia sanoi STT:lle.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja: Tietysti oli merkkejä

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kalle Jokisen mukaan on harmillista, että Harkimo päätyi tällaiseen ratkaisuun. Jokinen harmitteli, ettei Harkimo löytänyt omaa rooliaan ryhmässä.

Vielä torstaina aamupäivällä Jokinen sanoi STT:lle, että kansanedustaja Harkimo oli keskiviikkona kiistänyt hänelle olevansa lähdössä kokoomuksesta uuteen poliittiseen liikkeeseen.

Jokisen mukaan Harkimon ero oli yllätys.

– Vaikka tietysti oli merkkejä siitä. Nämä hänen aiemmat monet kirjoittelunsa, blogikirjoittelunsa ja kommentointinsa ovat aiheuttaneet sitä kysymystä myös itselläni, mihin hän tähtää tai mikä tässä on takana, Jokinen sanoi.

