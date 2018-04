Harkimo Ylellä: Myyn Jokerit ja keskityn politiikkaan

Harry Harkimo luopuu jääkiekon KHL-seura Jokereiden omistuksesta. Hän kertoi päätöksestään Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Harkimo kertoi tehneensä myyntipäätöksen keskittyäkseen poliittiseen uraansa. Kansanedustaja Harkimo on perustanut poliittisen liikkeen nimeltä Liike Nyt.

– Päätin viime vuoden helmikuussa, että luovun Jokereista, kun seura täyttää 50 vuotta ja kausi on loppu, Harkimo kertoi Ylen lähetyksessä.

– Jos politiikkaan lähtee mukaan, siihen on satsattava täysipainoisesti. Jotain on silloin jätettävä pois. Haluan uudistaa politiikkaa.

Helsingin Jokerit on ollut Harkimon omistuksessa vuodesta 1991. Jokerit siirtyi SM-liigasta KHL-liigaan vuonna 2014.

– Etsin sellaista ratkaisua, että Jokerit saa hyvän suomalaisen kodin, Harkimo valotti myyntisuunnitelmiaan.

Jokerit on perustettu 1967.

