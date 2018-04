Harry Harkimo eroaa kokoomuksesta – ”Erolla ei tekemistä soten kanssa, taustalla pitkään jatkunut harkinta”

Kansanedustaja Harry Harkimo eroaa kokoomuksesta. Harkimo sanoo, ettei hänellä ole henkilötasolla erimielisyyksiä puolueen johdon kanssa, mutta on eri mieltä asiakysymyksistä.

– Tästä päivästä lähtien olen eronnut kokoomuksesta, Harkimo sanoi toimittajille eduskunnassa.

– Henkilökemioissa minulla ei ole ongelmia Petterin (Orpo) tai kenenkään muun kanssa. Tulen hyvin toimeen kaikkien kanssa. Siitä ei ole kysymys, mutta asiat tässä riitelee, Harkimo jatkoi.

– Meillä on eri mielipiteitä, eri linjoja ja eri ajatuksia.

Harkimo ei aio ryhtyä oppositiopoliitikoksi, vaan hän aikoo äänestää hallituksen esitysten puolesta sote-ratkaisua lukuun ottamatta.

– Siitä (sotesta) en ole oikeasti tehnyt vielä päätöstä. Siitä tulee joka viikko uusia asioita, Harkimo sanoi.

– Ennen kuin tämä paketti on valmis, niin minä en päätä miten minä äänestän.

Nykytiedoillaan Harkimo äänestäisi sotea vastaan.

”Autoritaarista johtamista”

Harkimon mukaan sote-uudistuksella ei ole tekemistä puolueesta lähtemisen kanssa, vaan taustalla on pitkäaikainen harkinta.

– Kun niitä asioita ei oteta huomioon, joista minä olen eri mieltä, niin silloin on parempi että lähden pois sieltä (kokoomuksesta), Harkimo perusteli.

Harkimon mukaan johtamistyyli kokoomuksessa on ollut autoritaarista.

– Päätökset tapahtuu ihan muualla kuin eduskuntaryhmässä.

Harkimo ei kerro vielä, aikooko hän liittyä johonkin muuhun eduskuntaryhmään. Hän sanoo kertovansa tulevaisuudensuunnitelmistaan tarkemmin myöhemmin. Maakuntavaaleihin Harkimo ei aio asettua ehdolle, eduskuntavaalien suhteen hän ei vielä ole tehnyt päätöstä.

Yhteyttään SDP:n ex-puoluesihteeriin Mikael Jungneriin Harkimo ei halunnut kommentoida.

– Kerron tulevaisuudensuunnitelmistani sitten ne ovat valmiit, Harkimo sanoi.

STT

Kuvat: