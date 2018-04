Helle tunnustelee mahdollisuuksia sovitella rakennusalan työkiistaa

Valtakunnansovittelija Minna Helle tapaa tänään rakennusalan työriidan osapuolet. Helteen on määrä kartoittaa Rakennusliiton ja Rakennusteollisuus RT:n välille syntyneen työriidan tilannetta ja edellytyksiä sovitella sitä.

Rakennusliitto antoi keskiviikkona lakkovaroituksen. Jos sopua ei synny, lakot alkavat seitsemässä betoniyhtiössä 19. huhtikuuta.

Neuvotteluja rakennusalalla on käyty lähes kolmen kuukauden ajan. Sopimukset päättyivät helmikuun lopulla, alalla on ollut ylityökielto maaliskuun alusta lähtien.

