Helsingin yliopisto saanee tänään uuden rehtorin

Helsingin yliopisto saattaa tänään saada uuden rehtorin. Yliopiston hallituksen tavoitteena on valita uusi rehtori iltakokouksessaan.

Tehtävään on tässä vaiheessa enää kolme ehdokasta, Liisa Laakso, Jari Niemelä ja Outi Vaarala.

Laakso on Tampereen yliopiston rehtori, Niemelä toimii muun muassa kaupunkiekologian professorina Helsingin yliopistossa ja Vaarala Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusjohtajana.

Myös nykyinen rehtori Jukka Kola haki tehtävään, mutta hän ei päässyt haun loppusuoralle.

Yliopiston 13-jäsenistä hallitusta johtaa presidentti Tarja Halonen.

STT