Helsingin yliopiston uudeksi rehtoriksi on valittu professori Jari Niemelä, 60. Rehtori valittiin viisivuotiskaudelle 2018─2023. Niemelän toimikausi alkaa elokuun alussa.

Niemelä toimii tällä hetkellä Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutin johtajana. Hän on kaupunkiekologian professori ja on toiminut Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaanina vuosina 2004─2017.

STT

