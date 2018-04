Herkästi syttyvää ainetta vuoti revenneestä säiliövaunusta Mäntyharjulla – Onnettomuustutkintakeskus: Kyseessä on vakava onnettomuus

Junaliikenne Kouvolan ja Mäntyharjun välillä on keskeytetty, koska Mäntyharjulla Kinnin liikennepaikalla on tapahtunut vakava onnettomuus. Herkästi syttyvää nestettä sisältävä tavarajunan säiliövaunu on mennyt päätypukin läpi ja revennyt. Pelastuslaitoksen mukaan vaunusta vuotaa edelleen metyyli-tertbutyylieetteri-nimistä ainetta (MTBE).

Päivystävän palomestarin Eero Ahon mukaan maahan on vuotanut tuhansia litroja vaarallista ja herkästi syttyvää bensiinin lisäainetta.

– Kyllä tämä siltä näyttää, että kyseessä on vakava onnettomuus, vahvisti Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi STT:lle.

Nurmen mukaan Onnettomuustutkintakeskus aloittaa paikkatutkinnan heti, kun se on turvallista. Hän ei lähtenyt ennakoimaan, milloin tämä voisi tapahtua.

Ahon mukaan säiliövaunu oli osa 40 vaunun letkaa, joka oli pysäköity sivuraiteelle. Pelastusviranomaiset pyrkivät estämään aineen syttymisen tuleen. Aho arvioi, että pelastustyöt kestävät pitkälle iltaan tai yöhön asti.

Syytä vaunun liikkeellelähdölle ei vielä tiedetä. Tapahtuma huomattiin tänään puolenpäivän jälkeen.

Onnettomuuspaikalla on kuusi pelastuslaitoksen yksikköä ja VR:n raivausryhmä. Pelastustoimissa on noin 20-25 henkilöä.

Junaliikenne on keskeytetty Kouvolan ja Mäntyharjun välillä. Liikenneviraston rataliikennekeskuksen mukaan matkustajaliikenteen junat korvataan tällä välillä busseilla.

STT