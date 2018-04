HIFK perustaa naisten jääkiekkojoukkueen – päävalmentajaksi olympiamitalisti

Helsingin IFK tiedotti perustavansa naisten jääkiekkojoukkueen. Seuran tavoitteena on rakentaa pelaajapolku kiekkokoulusta edustusjoukkueeseen.

– Helsinki on ollut nais- ja tyttökiekkoilun musta aukko Suomessa. Myös IFK on laiminlyönyt omaa velvollisuuttaan naisten kiekkoilun kehittämisessä, mutta nyt siihen tulee muutos, Oy HIFK-Hockey Ab:n toimitusjohtaja Jukka Valtanen kertoi tiedotteessa.

HIFK:n naisten joukkue pelaa ensi kaudella naisten Mestiksessä. Päävalmentajaksi ja manageriksi on nimetty Saara Niemi (o.s. Tuominen), joka saavutti pelaajaurallaan esimerkiksi olympiapronssia vuonna 2010.

Pelaajauransa jälkeen Niemi on työskennellyt taitovalmentajana Suomen Jääkiekkoliitossa ja päättyneellä kaudella valmentajana kiinalaisen Kunlun Red Starin naisten joukkueessa.

