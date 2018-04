HIFK pronssille kapteeni Petrellin maalilla – TPS juhli turhaan vain hetkeä aiemmin

HIFK on voittanut jääkiekon Liigan pronssin. Kotijoukkue TPS kaatui pronssiottelun 1. jatkoerässä HIFK-kapteeni Lennart Petrellin 3-2-maaliin. Jatkoerää oli pelattu vain minuutti ja 35 sekuntia.

Ratkaisuhetkien draamaa lisäsi TPS:n läheltä piti -tilanne vain 25 sekuntia ennen Petrellin onnistumista. Ilari Filppulan veto kimposi ylärimasta maaliviivan tuntumaan ja TPS juhli mitalia. Videotarkistus kuitenkin näytti, ettei maalia syntynyt.

HIFK pääsi avauserässä johtoon Teemu Tallbergin osumalla. Toisessa erässä TPS:n Oula Palve tasoitti, Teemu Eronen vei HIFK:n jälleen johtoon, ja Palve iski erän viimeisellä minuutilla jälleen tasoituksen. Kolmas erä oli maaliton.

Pronssi on HIFK:n kautta aikain kymmenes SM-tasolla. Kaikkiaan seuralla on nyt 22 pääsarjamitalia.

