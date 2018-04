HJK ja RoPS jatkavat puhtaalla pelillä liigakärjessä

HJK ja RoPS jatkoivat vahvoja otteitaan miesten jalkapalloliigassa nappaamalla vierasvoitot. Molemmat ovat voittaneet kaikki kolme pelaamaansa ottelua.

Sarjakärki HJK kukisti brasilialaishyökkääjä Joao Klauss De Mellon avausjakson laukauksella SJK:n 1-0.

Helsinkiläisten kanssa tasapisteissä oleva RoPS puolestaan nappasi 1-0-vierasvoiton KuPSista dramaattisten vaiheiden jälkeen.

Rovaniemeläisten osuma syntyi aivan lisäajan lopussa, kun Juho Hyvärinen tykitti pallon maaliin.

Monissa ennakkoarvioissa SJK ja KuPS nostettiin sarjan kärkikahinoihin, mutta kummankin kausi on nytkähtänyt kankeasti liikkeelle.

SJK:n saldo on kolmesta pelistä yksi voitto ja kaksi tappiota. KuPSilla on koossa vain yksi piste.

SJK:n tuskaa lisäsi tuomareille purnanneen päävalmentaja Tommi Kautosen katsomokomennus HJK-pelin avausjaksolla.

STT

Kuvat: