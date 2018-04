HS-gallup: SDP nousi suosituimmaksi puolueeksi

SDP on noussut suosituimmaksi puolueeksi, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä gallupista. Toiseksi suosituin on kokoomus.

Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, SDP saisi 21,4 prosentin äänisaliin. Kokoomus puolestaan saisi äänistä 20,6 prosenttia.

SDP oli kärjessä jo esimerkiksi Ylen helmikuussa julkaisemassa mielipidemittauksessa, mutta pakitti takaisin kakkossijalle maaliskuussa. Puolestaan Iltalehden ja Uuden Suomen yhteisessä kyselyssä SDP oli kärjessä maaliskuussa.

HS:n nyt julkaisemassa gallupissa kolmantena on keskusta 15,7 prosentin äänisaalilla ja neljäntenä vihreät, joita äänestäisi 14 prosenttia kyselyyn vastanneista. Vasemmistoa äänestäisi 8,9 prosenttia, perussuomalaisia 8,1, RKP:ta 4,2, kristillisdemokraatteja 3,5 prosenttia ja sinisiä 1,6 prosenttia.

Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus laski 37,9 prosenttiin.

Kantar TNS:n toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu 2 400 ihmistä 19.3-12.4. Virhemarginaali on noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005645553.html

STT