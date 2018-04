Hyèresin muotifestivaali nostaa esiin tulevaisuuden menestyjiä – kolme suomalaista kisaa pääpalkinnosta

Hyèresin muotikilpailu avaa ovia muotimaailman halutuimmille paikoille. Sen voittaja ratkeaa sunnuntai-iltana, ja finaalissa on peräti kolme Aalto-yliopiston kasvattia.

Hyèresin pikkukaupunki Etelä-Ranskassa on sekaisin. Sen kapeilla kaduilla pujottelee kiiltäviä mustia autoja, keskusaukiolla katsellaan iltaisin muotinäytöksiä valtavalta ruudulta, ja palmujen reunustamissa villoissa juhlitaan aamuun asti.

Hyèresin muotifestivaali järjestetään tänä viikonloppuna 33. kerran. Arvostettu festivaali tuo yhteen uraansa aloittelevia suunnittelijalupauksia ja muodin tärkeitä vaikuttajia, kuten kykyjenmetsästäjiä ja vaikutusvaltaisia muotitoimittajia.

Festivaalin muotikilpailun finaalissa on jälleen huomattava suomalaisedustus. Kymmenestä finalistista kolme on Aalto-yliopiston kasvatteja. Pääpalkintoa tavoittelevat Anna Isoniemi, 28, Linda Kokkonen, 25, ja Antonina Sedakova, 27.

– Aalto-yliopisto on maailman paras muotikoulu. Mallistoissa kaikki on mietitty asusteista musiikkiin, kertoo festivaalin perustaja ja taiteellinen johtaja Jean-Pierre Blanc Villa Romaine -huvilan terassilla. Hän on juuri esitellyt finalistimallistot tuomaristolle, johon kuuluvat muun muassa suunnittelijakonkari Haider Ackermann, näyttelijä Tilda Swinton ja muotihistorioitsija Farid Chenoune.

Nuorille suunnittelijoille Hyèresin kilpailu on ainutlaatuinen tilaisuus punoa arvokkaita verkostoja.

– Täällä tapaa todella paljon ihmisiä kansainvälisestä muotimaailmasta. Työllistyminen ja oman uran luominen on suuri tavoite, ja mielelläni tartun tilaisuuksiin, jos niitä avautuu, sanoo Anna Isoniemi näytöksen takahuoneessa.

Aiemmat Hyères-finalistit ovat työllistyneet arvostettuihin muotitaloihin, kuten Louis Vuittonille ja Balenciagalle. Voitosta taas voi avautua tie huipulle saakka. Vuoden 2006 voittaja Anthony Vaccarello on nyt Saint Laurentin muotitalon taiteellinen johtaja, ja vuoden 2013 voittaja, suomalainen Satu Maaranen, on Marimekon tuore pääsuunnittelija.

– Hyères on varmasti tärkeä rekrytointiväylä. Voi sanoa, että osaltamme lanseerasimme belgialaiset suunnittelijat 1990-luvulla, sitä ennen hollantilaiset ja nyt suomalaiset. Se ei kuitenkaan ole suunnitelmallista, vaan taiteellisten valintojen sivutuote, festivaalin perustaja Blanc analysoi.

Illalla ratkeaa, nouseeko jälleen uusi, maailman parhaaksi tituleeratun yliopiston kasvatti muodin valokeilaan.

