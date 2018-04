Hyeresin muotikilpailu jätti suomalaissuunnittelijat palkinnotta – Aallon kasvatille yhteistyömahdollisuus suurelle kiinalaismerkille

Hyeresin muotifestivaalin palkinnot jaettiin sunnuntai-iltana. Finaalikymmenikköön valitut kolme Aalto-yliopiston kasvattia, Anna Isoniemi, Linda Kokkonen ja Antonina Sedakova jäivät palkinnotta.

Pääpalkinnon sai hollantilainen suunnittelijakaksikko Rushemy Botter ja Lisi Herrebrugh, joiden kilpailumallisto käsitteli merten saastumista ja pakolaisuutta.

– Palkinnoilla on kilpailijoille iso henkilökohtainen merkitys, mutta finaalipaikka on kaikkein tärkein saavutus. Sen pohjalta kaikki kilpailijat voivat rakentaa hyvän ammatillisen tulevaisuuden, Aalto-yliopiston lehtori, itsekin Hyeresin kilpailussa kunniamaininnan vuonna 2006 saanut Tuomas Laitinen analysoi finaalin jälkeen.

Muotifestivaalin yhteistyökumppani, kiinalainen muotimerkki Exception by Mixmind kutsui Sedakovan tekemään merkin kanssa yhteistyötä. Sedakova suunnittelee yhteistyömalliston yhdelle tai useammalle Exceptionin alamerkeistä.

– Mahtavaa! Rakastan Aasiaa, Sedakova intoili palkintojenjaon jälkeen.

Hyeresin muotikilpailun vuonna 2013 voittanut Satu Maaranen työskenteli merkin freelancesuunnittelijana ennen siirtymistään Marimekon pääsuunnittelijaksi.

Ajankohtaiset teemat olivat läsnä Hyeresin kilpailumallistoissa: kantaaottavan voittajamalliston lisäksi näytöslavalla nähtiin pluskokoisia malleja ja kierrätysmateriaaleja.

– Uusi suunnittelijasukupolvi on hyvin tiedostavaa. Suunnittelu perustuu yhä hyvään muotoiluun, mutta suunnittelijat miettivät myös yhteiskunnallisia kysymyksiä. Tällä hetkellä muoti ei ole vain vaatteita tai kauneutta, vaan paljon enemmän, festivaalin näytöksen päästylisti Maida Gregory-Boina kertoi.

STT

Kuvat: