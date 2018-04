Hymypojat palasivat entistä leveämmällä virneellä

Jääkiekkovalmentaja Tommi Niemelä murtaa stereotypian jurosta ja vähäsanaisesta lätkäjätkästä. Niemelä sai hymynsä ja positiivisen asenteensa tarttumaan 2000- ja 2001-ikäluokkien maajoukkuekiekkoilijoihin, jotka palasivat maanantaina kultamitalien kanssa alle 18-vuotiaiden poikien MM-kilpailuista.

– Valmentajan täytyy olla oma itsensä. Ei voi esittää mitään. Ei se hymy kuitenkaan joukkueeseen heti tarttunut. Täytyy ottaa huomioon, että joukkueemme taipaleen alusta on aikaa jo kolme vuotta ja pelaajat olivat melko nuoria silloin, Niemelä tiivisti.

– Piti rakentaa luottamussuhde ja vuorovaikutussuhde joukkueeseen.

Niemelä otti joukkueen haltuunsa vuonna 2015, kun 2000-ikäluokan pelaajat tulivat alle 16-vuotiaiden maajoukkueeseen. Niemelän suojattien maajoukkuetaival alkoi kolmella peräkkäisellä tappiolla.

Päävalmentaja piti vuosien varrella tunnelmaa korkealla. Esimerkiksi joulukuussa 2015 maaotteluturnausta edeltäneissä harjoituksissa jäälle saapui rap-kokoonpano JVG.

– Muistan tuon oikein hyvin, ja se oli hauska tilanne. ”Hölö” (Niemelä) toi paljon mukaan jotain ex tempore -juttuja, jotka vapauttivat tunnelmaa. Viime vuonna maajoukkueleirillä kävi Haloo Helsingin soittajia, MM-kultajoukkueen kapteeni Toni Utunen avasi joukkueen taivalta.

– Päävalmentaja ei ollut sellainen, joka karjuisi. Häneltä sai aina vastaukset kysymyksiin, ja ikävät asiatkin hän esitti asiallisesti.

Joukkue oppi nauttimaan

Suomi otti maailmanmestaruuden ylivoimaisesti, kun se voitti kaikki seitsemän otteluaan. Kisaisäntä Venäjää ja loppuotteluvastustaja Yhdysvaltoja lukuun ottamatta Pikkuleijonat voitti kaikki vastustajansa vähintään kahden maalin erolla.

Suomen joukkueen pelaajista Niklas Nordgren voitti kahdeksalla täysosumallaan maalipörssin, mutta terävän kärjen takanakin oli ratkaisijoita.

– Kehitys ei koskaan mene suoraan ylöspäin, vaan siihen sisältyy erilaisia vaiheita. Ylämäen jälkeen tulee alamäki. Matkan varrella on opittu paljon. Etenkin loppuvaiheessa opimme nauttimaan. Vuosien saatossa maajoukkuetapahtumissamme kävi 99 pelaajaa. Jokainen pelaaja oli tärkeä vuorollaan, Niemelä tuumi.

– MM-turnauksen aikana ei ollut kipupisteitä. Lähdimme liikkeelle niin, että valmistavalla leirillä tehdään kaikki työ. Turnaus oli sitten se, missä annettiin mennä ja olla vaan.

Suomen menestys alle 18-vuotiaiden MM-kilpailuissa on ollut hurja viime vuosina. Myös kaksi vuotta sitten irtosi kultamitali, ja vuosina 2015 sekä 2017 hopeamitalit. Niemelän luotsaama ikäluokka jatkoi edellisten menestystä.

Niemelä ei näe syytä sille, miksi menestyskulku junioreissa ei jatkuisi.

– Järjestelmä on tehty hyväksi, ja sitä pitää kehittää edelleen. Suomalainen jääkiekko pystyy menestymään eri toimijoiden yhteistyöllä. Kolme vuotta, pikkuisen vajaat 300 seurakäyntiä ja 520 otteluseurantaa näiden jätkien luona. Siinä vuorovaikutussuhde rakentui pelaajiin.

STT

