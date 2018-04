Hyönteisruuat kiinnostavat, mutta harva haluaa suuhunsa kokonaisen sirkan

Suomalaiset ovat uteliaita hyönteisruuan suhteen, mutta menekki on ollut hieman odotettua maltillisempaa, kerrotaan S-ryhmästä ja Keskosta. Suomessa hyönteisiä on saanut myydä elintarvikkeina viitisen kuukautta.

– Fazerin sirkkaleipä oli ensimmäisenä markkinoille tullut tuote, ja kyllähän se tyhjensi pankin. Kiinnostus oli valtavaa, ja kaikki meni mitä saatiin. Tuntuu, että kiinnostus hiipui aika nopeasti, lanseerasimme noin viikko leivän jälkeen sirkkagranolan ja -pastan, mutta niiden kohdalla mielenkiinto jäi vaatimattomammaksi, sanoo S-ryhmän valikoimajohtaja Katja Tapio.

S-ryhmän sekä Keskon kaupoissa on kymmenkunta erilaista hyönteistuotetta. Molemmat uskovat hyönteistuotteiden olevan vasta kehityskulun alkupäässä, ja erilaisia tuotekokeiluja tulee markkinoille jatkuvasti.

– Vaihtuvuutta tulee väkisinkin. Varsinkin tuorepuolella valmisruoka- ja makkarahyllyssä on ollut muutamia tuotteita, jotka on jo lopetettu vaatimattoman menekin vuoksi, Tapio kertoo.

Suklaassa sirkkakin menee kokonaisena

Hyönteisruuissa tuntuu pätevän sanonta poissa silmistä, poissa mielestä. Monet ovat valmiita kokeilemaan hyönteisruokaa, jos hyönteiset on piilotettu muuhun tekstuuriin esimerkiksi jauhamalla. Poikkeuksen tässä tekee Entis-yrityksen Sirkkasuklaa, jonka erät myydään hetkessä loppuun. Näin siitä huolimatta, että suklaapalasten sisältä löytyy kokonainen sirkka.

– Uskomme, että ensin täytyy tehdä porttituotteita, joilla ihmiset saadaan tutustumaan hyönteisiin elintarvikkeina. Me kuitenkin haluamme korvata punaisen lihan kulutusta hyönteisravinnolla, eikä suklaan käyttäminen edesauta tätä, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Antti Nuutinen.

Entiksen on tarkoitus tuoda kesällä markkinoille hyönteisruoka, joka toimisi nimenomaan pääruuan korvaajana. Nuutinen uskoo kesän aikana markkinoille tulevan runsaasti uusia hyönteistuotteita, kun isojen organisaatioiden pitkien tuotekehitysprosessien tulokset laitetaan myyntiin.

– Kesä tulee olemaan mielenkiintoinen, alamme varmasti nähdä ajan kanssa kehitettyjä, todella hyviä ja laadukkaita tuotteita. Nyt markkinoilla olleet ensimmäiset tuotteet on kaikki tehty tosi nopeasti, mikä johtuu siitä, että maa- ja metsätalousministeriön laintulkinnan muutos tuli niin nopeasti.

Jauhomatoja laivalla

Hyönteisiä ruokalistoilleen ottaneet ravintolat ovat halunneet nimenomaan jättää hyönteiset annoksiin kokonaisina. Esimerkiksi kotkalaisessa Vausti-ravintolassa tarjoiltavien friteerattujen sirkkojen kysyntä on ollut tasaista.

– Toiset tilaavat ne oluen seuraksi odotellessaan muuta ruokaa, jotkut haluavat ripotella sirkkoja muun annoksen päälle, Vaustin ravintolapäällikkö Heikki Hytönen kertoo.

Viking Linellä puolestaan voi tilata huhtikuun alkupäivistä toukokuun loppuun hyönteismenun, johon kuuluu muun muassa kokonaisia jauhomatoja ja kuoriaistoukkia.

– Olen itse vähän sitä mieltä, että mitä järkeä on syödä leipä, jossa on 5-10 prosenttia jauhettuja sirkkoja, koska eihän se anna sitä makua eikä juuri elämystäkään, Viking Linen ravintolapäällikkö Janne Lindholm sanoo.

Lindholm uskoo, että hyönteisruuat löytävät tiensä vakituisesti laivan ruokalistalle.

Myös Kotipizza Groupissa on kehitelty sirkkapizzaa jo hyvän tovin, mutta viestintä- ja vastuullisuusjohtajan Antti Isokankaan mukaan ainakaan tänä keväänä sirkkapizzaa ei listalta löydy. Hänen mukaansa ajatus sirkkapizzasta jakaa niin asiakaskuntaa kuin ketjun franchising-yrittäjiä.

STT

Kuvat: