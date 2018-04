Hyvä, mutta ei tarpeeksi hyvä – Räikkönen jäi pikkuriikkisen saksalaistoveristaan

Kimi Räikkönen ylsi kolmannen kerran tämän kauden kolmessa kisassa eturivin lähtöpaikalle, kun hän sijoittui toiseksi formula ykkösten Kiinan gp:n aika-ajoissa. Moinen eturivin ”hattutemppu” onnistui Räikköselle edellisen kerran vuonna 2005, mutta ihan lämpimintä ei hymy ”Jäämiehen” kasvoilla kylmässä ja tuulisessa Shanghaissa ollut.

Räikkönen oli loistoajolla kiinni kauden ensimmäisessä ja uransa 18. paalupaikassa, kun intensiivinen aika-ajotunti oli viimeisillä hetkillään. Tallitoveri Sebastian Vettel kuitenkin taikoi jostain hiuksenhienosti nopeamman kierroksen, ja otti uransa 52. ja Ferrarin kautta aikain 215. paalun. Eroa miehille jäi 0,087 sekuntia.

– Ihan ookoo, mutta ei tarpeeksi hyvä. Ei ihan sitä, mitä halusin. En edes tiedä paljonko eroa oli, mutta riittävästi. Joten paremminkin olisi voinut käydä. Ei ihanteellista, mutta katsotaan mitä tapahtuu huomenna, Räikkönen tiivisti tunnelmansa.

Toki lähtökohdat sunnuntain kisaan kelpaavat: vierellä tallikaveri, ja takana pelätyt Mercedes-miehet Valtteri Bottas ja Lewis Hamilton. Jotka kumpikin jäivät puolisen sekuntia Ferrareista.

– Tavoitteemme on voittaa. Tiedämme mitä teemme keskenämme (Vettel ja Räikkönen), mutta lähdöllä on suuri merkitys siihen. Mutta katsotaan miten kaikki onnistuu, mitä pitkä kisa tuo. Meidän on saatava siitä paras irti, Räikkönen pyöritteli.

”Olivat ne vikkeliä”

Mercedes-leirissä kasvoilla oli kysymysmerkkejä. Bottas myönsi pidon puutteen Ferrariin verrattuna ja ”paalupaikan olleen ulottumattomissa”, mutta silti puolen sekunnin ero hämmensi.

– Olemme yllättyneitä siitä. Heillä on todella hyvä auto, ja meillä riittää töitä. Mutta toivottavasti voimme sunnuntaina saada kiinni sitä, mitä tänään menetimme, Bottas pohti.

– Aloitamme Ferrarin kanssa samoilla renkailla (softit), eikä kisastrategiassa liene massiivisia eroja.

Hamiltonille päivä oli erityisen vaikea. Hallitseva maailmanmestari kaipailisi jo voittoja jäätyään Australiassa ja Bahrainissa ilman. Ferrarin vauhti ja varmuus kuitenkin askarruttaa.

– Olivat ne vikkeliä. Ei ole helppoa voittaa heitä kisassakaan, he ovat nopeimpia suorillakin joten ohittaminen on vaikeaa. Teen kuitenkin kaikkeni.

