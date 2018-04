Viikon levynä esittelyssä Neil Youngin uutuus The Visitor. Uutta musiikkia Young on tehnyt nykybändinsä Promise Of The Realin kanssa.

Mukana myös Pyrhönen & Lehtonen -duo, Elifantree, Jari Rättyä & Käärmekeitto, Sixgun Renegades, Bonnie Bishop ja Black Label Society.

Viikon kysymys: Kenen levy on Veljeksiltä paloi koti?

Lue arvostelut lauantain 7.4 lehdestä