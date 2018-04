Iniesta itkettää joukkuetovereitaan – Barcelona murskavoitolla cupin mestaruuteen

Espanjan cupin loppuottelu lauantaina jäi tiettävästi Andres Iniestan viimeiseksi finaaliksi Barcelonan joukkueessa. Kiinan superliigassa pelaavan Tianjin Quanjian -seuran sponsori kertoo Iniestan kompassineulan kääntyneen Kiinan superliigaan, mutta Iniesta ei vahvistanut asiaa vielä lauantaina.

– Tämä on erityinen ja tunteikas päivä. Julkistan alkavalla viikolla jatkosuunnitelmani, Iniesta vihjaili, kun Barcelona oli murjonut Sevillaa Espanjan cupin loppuottelussa maalein 5-0.

Iniesta on ohjaillut keskikentältä Barcelonan peliä vuodesta 2004. Lionel Messi, Xavi ja Iniesta muodostivat pitkään kolmikon, jonka varassa Barcelona kehitti tiki-takaansa. Messi ja Xavi häärivät lyhytsyöttöpelin rakentajina, Messi mässäili maaleilla.

Cupin loppuottelussa Sevillaa vastaan myös Iniesta pääsi maalin makuun viimeisteltyään 52. minuutilla Barcelonan neljännen osuman. Luis Suarez teki ottelussa kaksi maalia, Messi ja Philippe Countinho ja Iniesta maalin mieheen.

– Iniesta pelasi tänään kuin 25-vuotias. Ei ole helppo löytää hänelle korvaajaa, Sevillan valmentaja Vincenzo Montella ihasteli Iniestan peliä.

Mestarista jää lämpimät muistot

Barcelonan valmentaja Ernesto Valverde tunnustautui Iniestan ja Messin faniksi.

– Oman peliurani aikana olisin antanut vaikka oikean käteni kyetäkseni pelaamaan heidän tavallaan. Olen onnekas, kun he ovat nyt puolellani, Valverde ylisti tähtipelaajiaan.

Barcelona on pudonnut Mestarien liigasta, mutta Iniesta joukkuetovereineen pääsee juhlimaan Espanjan liigamestaruutta kauden päätteeksi. Iniestalle mestaruus on yhdeksäs.

– Mestaruudesta jää hyvä muisto kaikille. Olen onnellinen mestaruudesta. Siihen liittyy suuria tunteita, Iniesta kiitteli.

Kauden loppu on tunteikas myös seuraan jääville joukkuetovereille. Puolustaja Jordi Alba muistutti, että Barcelonan pukuhuoneesta poistuu yksi sukupolvensa parhaista jalkapallotaitureista ja hyvä ystävä.

– On ollut ilo ja kunnia olla hänen kanssaan samassa pukuhuoneessa. Hän on pelipaikallaan ykkönen ja samalla lailla ykkönen myös ihmisenä, Alba kertoi.

– Kunnioitan hänen päätöstään, mutta itken sinä päivänä, kun hän jättää meidät. Jäämme ikävään.

STT

