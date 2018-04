Intia on maailmankaupan nouseva suurvalta, hieroo kauppaa Pohjoismaiden kanssa

Yhdysvaltain kääntyminen sisäänpäin on avannut nouseville talouksille tilaa kasvattaa painoarvoaan maailmankaupan kentillä. Maailman nopeimmin kasvaviin talouksiin kuuluva Intia on jo pidempään nostanut päätään ja lämmitellyt suhteitaan eri suuntiin. Pääministeri Narendra Modi vieraili tiistaina Tukholmassa ja kutsui kaikkien Pohjoismaiden johtajat koolle edistämään kauppakumppanuutta Intian kanssa.

Ruotsi sai tilaisuuden neuvotella hävittäjäkaupoista, sillä Saabin Gripen-hävittäjät ovat mukana Intian hävittäjähankintoja koskevassa tarjouskilpailussa.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan myös Suomella on Intialle paljon annettavaa, erityisesti energia-alalla.

– Ylipäätään uusiutuva energiasektori kiinnostaa Intiassa kovasti. He ovat kovin öljy- ja hiiliriippuvaisia energiantuotannossaan tällä hetkellä, ja energian tarve kasvaa koko ajan, Sipilä sanoi toimittajille Modin tavattuaan.

– Varsinkin nyt, kun vapaakaupassa on ongelmia muualla, meidän pitää lisätä neuvotteluja muiden halukkaiden kanssa.

Ruotsi on ollut Intian suuntaan erityisen aktiivinen ja on panostanut viime vuosikymmeninä maahan moninkertaisesti enemmän kuin muut Pohjoismaat yhteensä. Esimerkiksi kuluttaja-alan jätit H&M ja Ikea ovat jalkautuneet vahvasti Intian markkinoille.

Kauppa Intian kanssa on kuitenkin ollut kaikilla Pohjoismailla toistaiseksi verrattain pientä. Intia ei kuulu yhdenkään Pohjoismaan 20 suurimman kauppakumppanin joukkoon.

– Intian osuus kyllä kasvaa koko ajan ja maa on erittäin potentiaalinen kauppakumppani, Sipilä huomautti.

Intian painoarvo onkin ennen muuta sen kasvupotentiaalissa, joka on Kiinaa suurempi. Intian talouden odotetaan kasvavan lähivuosina yli seitsemän prosentin vauhtia.

– Intia on todella noussut globaaliksi mahdiksi. Yksikään globaali keskustelu ei ole täydellinen ilman Intian ääntä, oli sitten kyse ilmastonmuutoksesta tai kestävästä kehityksestä, Löfven sanoi.

Modi puhuu yhtä, tekee toista

Intia on edelleen länsimaille hankala markkina. Vaikka Modi puhuu julkisesti vapaakaupan puolesta, käytännössä Intia on nostanut tulleja ja pyrkinyt suojelemaan omaa tuotantoaan.

– Noin kolmannes suomalaisyrityksistä kokee vaikeuksia käytännön toiminnassa Intiassa. Vaikkakin 70 prosenttia yrityksistä, jotka siellä toimivat, haluavat investoida lisää Intiaan, Sipilä sanoi.

Haasteita kuvaa se, että EU:n ja Intian vapaakauppaneuvottelut ovat olleet pitkään jäissä eriävien intressien takia. EU-maat haluaisivat helpottaa Intiaan suuntautuvaa tavarakauppaa, kun taas Intia on kiinnostunut etenkin oman työvoimansa vapaasta liikkuvuudesta. Väkirikkaalla maalla on paljon koulutettua työvoimaa, jolle ei löydy työpaikkoja kotimaasta.

Ruotsalaismediassa Modin vierailu kirvoitti kritiikkiä Intian demokratian tilasta. Hindunationalistista puoluetta edustavaa Modia on arvosteltu demokratian rajoittamisesta ja maan muslimivähemmistön oikeuksien polkemisesta.

Modin ja Löfvenin yhteisessä tiedotustilaisuudessa toimittajat eivät saaneet esittää kysymyksiä. Modi näytti reagoivan ruotsalaislehtien kritiikkiin Twitterin kautta.

– Maamme ovat vahvasti sitoutuneet demokraattisiin arvoihin sekä avoimeen ja osallistavaan yhteiskuntaan, hän tviittasi Löfvenin tapaamisen jälkeen.

STT