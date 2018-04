Iron Sky 2 myöhästyy taas – avaruusnatsikomedian jatko-osa valmistuu tänä vuonna, tuottaja vakuuttaa

Iron Sky -elokuvan peräti 18 miljoonan euron hintaiseksi kerrottu jatko-osa viivästyy taas. Jo vuonna 2015 kuvatun elokuvan jälkityöt ovat yhä vasta puolivälissä, kertoo tuottaja Tero Kaukomaa.

Nyt rahoitus viimeistelyyn on Kaukomaan mukaan kuitenkin varmistumassa. Hän ja ohjaaja Timo Vuorensola hankkivat lisärahoitusta myymällä omia tuotantoyhtiön osakkeitaan.

– Uusia sijoittajia on myös lähtemässä mukaan. Budjetti nousi joitain prosentteja, Kaukomaa kertoo.

Alun perin vuoden 2017 alkuun kaavailtua ensi-iltaa on siirretty usein. Viimeksi loppuvuodesta tiedotettiin Suomen levityksen tapahtuvan elokuussa 2018. Se ei toteudu.

– Elokuva tulee ulos tämän vuoden aikana, Kaukomaa sanoo.

– Lisäaika on mahdollistanut leikkauksen trimmaamista. Elokuvasta tulee parempi.

Tieteisfantasian erikoistehosteita toteuttaa saksalaisfirma Pixomondo, joka on tehnyt Hollywood-elokuvien sekä esimerkiksi Game of Thronesin efektejä.

Kassavirtaongelman vuoksi Pixomondon työt elokuvan parissa ovat olleet kesken. Kaukomaan ja Vuorensolan tuotantoyhtiöllä Iron Sky Universella on myös ollut vaikeuksia maksaa esimerkiksi toimistotilojensa vuokraa.

Faniyhteisössä erimielisyyksiä

Ensimmäinen Iron Sky sai maailmanlaajuista julkisuutta joukkorahoituskampanjoillaan. Elokuva oli kuitenkin menestys vain muutamissa maissa, kuten Saksassa ja Suomessa.

Jatko-osaa varten perustettiin uusi firma Iron Sky Universe, jonka osakkeita on myyty alennuksella niille, jotka sijoittivat ykkösosaankin. Kaikki eivät ole tyytyväisiä.

Muun muassa itävaltalainen Michael Frank on kritisoinut julkisesti Iron Sky Universen toimintaa. Tuhat euroa sijoittanut Frank ei enää usko, että elokuvien ympärille saadaan lupaillun kaltaista tuoteperhettä.

Iron Skyn Facebook-sivuilla ja elokuvan sijoittajien sähköpostiryhmässä osa faneista on hermostunut viivästyksistä. Frankin mukaan kritiikkiä on yritetty vaientaa.

– Kaukomaa kertoi sähköpostissa, että kommenttejani voisi pitää sijoitussopimuksen rikkomisena ja että kommenttejani mahdollisista oikeusjutuista yhtiötä kohtaan voitaisiin pitää kiristysyrityksinä, Frank kertoo.

Kaukomaan mukaan Frank on esittänyt väitteitä, jotka eivät pidä paikkaansa. Tuottaja kertoo pyrkineensä täydelliseen avoimuuteen, vaikka se on liikesalaisuuksien vuoksi vaikeaa.

– Olen oppinut, että vaikka luulet olevasi läpinäkyvä, ei se ulospäin aina siltä näytä, tuottaja sanoo.

– Ymmärrän, että on pettymyksiä, vaikka olemme koettaneet kaikkialla korostaa, että tämä on riskisijoitus.

Kaukomaa korostaa, että suurin osa yhteistyöstä fanien kanssa on ollut antoisaa.

Oikeusjutun päätöstä odotetaan

Jatko-osaa on varjostanut myös erikoinen oikeusjuttu. Viisi ensimmäisen Iron Skyn työntekijää käräjöi siitä, syntyikö heille tekijänoikeus koko elokuvaan. Jos niin olisi, jatko-osa olisi tehty riittämättömin oikeuksin. Markkinaoikeuden päätöstä odotetaan lähiviikkoina.

Eräs animaattoreista esitti verkossa vuolasta kritiikkiä Kaukomaata ja Vuorensolaa kohtaan jo vuosien ajan ennen haastetta.

– Minun näkökulmastani touhu oli kiusantekoa ja olin yllättynyt, kun haaste tuli ja kiusanteko laajeni uusiin sfääreihin. En ole juristi, mutta en ole nähnyt todisteita, joiden vuoksi olisin kovin huolissani, Kaukomaa sanoo.

– Käräjille meneminen on kuitenkin asianajokulujen vuoksi riski kaikille osapuolille.

STT