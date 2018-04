Itsemurhaisku vaati yhdeksän journalistin hengen Kabulissa – kahdessa iskussa kuoli yhteensä 25 ihmistä

Itsemurhaiskussa Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa on kuollut yhdeksän journalistia. Joukossa oli muun muassa uutistoimisto AFP:n valokuvaaja Shah Marai sekä hänen kollegansa Radio Free Europesta ja afganistanilaisilta Tolo News- ja 1TV-kanavilta, kertoo Toimittajat ilman rajoja -järjestö.

Järjestön mukaan kyse on tuhoisimmista iskuista mediaa vastaan Afganistanissa sitten talebanien vallan päättymisen vuonna 2001.

Verinen isku oli toinen kahdesta Kabulissa aamulla tehdystä itsemurhapommituksesta. Ensimmäisen pommin räjäytti moottoripyörällä liikkunut itsemurhaiskijä. Muutaman minuutin päästä seurasi toinen räjähdys, jonka kohteena sisäministeriön edustajan mukaan olivat paikalle tulleet toimittajat.

– Pommittaja tekeytyi journalistiksi ja räjäytti itsensä väkijoukon keskellä, poliisin edustaja Kabul Hashmat Stanikzai kertoi.

Iskuissa kuoli yhteensä ainakin 25 ihmistä. Uhrien määrä saattaa vielä nousta, sillä miltei 50 ihmistä on viranomaisten mukaan haavoittunut.

Iskujen tekijäksi ilmoittautui terroristijärjestö Isis. Se kertoi propagandakanavallaan, että ensimmäinen isku oli suunnattu Afganistanin tiedusteluviranomaisten päämajaa vastaan ja toinen paikalle kiiruhtaneita turvallisuusjoukkoja, mediaa ja muita ihmisiä vastaan.

Veristä vuotta pelätään

Myös Etelä-Afganistanissa on tehty tuhoisa itsemurhaisku. Välineenä oli räjähteillä lastattu auto. Iskun kohteena oli ulkomainen sotilassaattue, mutta iskussa kuoli viranomaisten mukaan ainakin 11 lähistöllä ollutta lasta.

Hyökkäyksessä haavoittui viranomaisten mukaan 16 ihmistä. Heidän joukossaan oli paikallisten siviileiden ja poliisien ohella romanialaisia sotilaita. Romanialaiset ovat alueella suojaamassa Kandaharin lentokenttä, jota ulkomaiset joukot käyttävät.

Mikään taho ei toistaiseksi ole ilmoittanut tehneensä iskua.

Afganistanissa on viime aikoina tehty useita verisiä hyökkäyksiä. Kabulissa 60 ihmistä kuoli viikko sitten iskussa, joka tehtiin vaalitoimiston luona.

Taleban ilmoitti muutama päivä sitten aloittaneensa jokavuotisen keväthyökkäyksensä. Vuodesta pelätään tulevan tavanomaistakin verisempi muun muassa siksi, että Afganistanissa on määrä järjestää lokakuussa parlamenttivaalit.

STT

Kuvat: