Jääkiekon Suomen mestaruus on katkolla Kärpille – Tappara hakee tehoja hyökkäysketjulla Peltola-Järvinen-Haapala

Jääkiekon tämän vuoden Suomen mestaruus on katkolla oululaiselle Kärpille ensimmäistä kertaa tänään Tampereella. Kärpät johtaa SM-finaalisarjaa Tapparaa vastaan kolmen ottelun jälkeen voitoin 3-0.

Runkosarjan voittanut Kärpät kaatoi Tapparan viimeksi toissa päivänä, jolloin se kukisti vastustajansa kotijäällä Oulussa jatkoajalla 2-1. Ensimmäisen finaalin Kärpät voitti Oulussa 3-0 ja toisen kohtaamisen Tampereella 4-2.

Pakkovoittoa hakeva Tappara on tehnyt muutoksia kokoonpanoonsa illan otteluun. Edellisessä pelissä kolmosketjun laitahyökkääjänä aloittanut Henrik Haapala on nostettu keskushyökkääjä Jan-Mikael Järvisen johtamaan kakkosketjuun, jossa toisella laidalla pelaa joukkueen kapteeni Jukka Peltola.

Kristian Kuusela palaa kakkosketjusta ykkösketjun laitaan. Laitahyökkääjä Sebastian Repo puolestaan siirtyy ykkösketjusta nelosvitjaan.

Kärpät ei ole tehnyt sitten edellisen ottelun muutoksia kentällisiinsä.

KalPa mureni keväällä 2012

Mikään joukkue ei ole noussut SM-finaaleissa 0-3-tappioasemasta Suomen mestariksi. Finaalisarjat ovat kaksi kertaa Liigan historiassa päättyneet 4-0. Ensimmäinen kerta oli vuonna 2009, kun JYP peittosi Kärpät suoraan neljässä loppuottelussa. Toinen lyhyeksi jäänyt sarja pelattiin 2011, jolloin HIFK jyräsi Bluesin yli voitoin 4-0.

Liigan pudotuspelihistoriassa 0-3-tappiotilanteesta voittoon on kivuttu vain kerran. Vuoden 2012 puolivälierissä Blues hävisi KalPaa vastaan kolme ensimmäistä ottelua, mutta voitti loput neljä ja eteni välieriin voitoin 4-3.

Kärpät ja Tappara ovat aiemmin kohdanneet SM-finaalisarjassa viitenä vuonna. Kärpät on ollut finaaleissa parempi 1981, 2014 ja 2015. Tapparan mestaruudet ovat vuosilta 1987 ja 2003.

Liigan tämän kauden runkosarjan neljässä kohtaamisessa voitot menivät Tapparalle Kärppiä vastaan 3-1.

STT

