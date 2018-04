Jääkiekon Suomen mestaruus on katkolla Kärpille

Jääkiekon tämän vuoden Suomen mestaruus on katkolla oululaiselle Kärpille ensimmäistä kertaa tänään Tampereella. Kärpät johtaa SM-finaalisarjaa Tapparaa vastaan kolmen ottelun jälkeen voitoin 3-0.

Runkosarjan voittanut Kärpät kaatoi Tapparan viimeksi toissa päivänä jatkoajalla, kun se kukisti vastustajansa kotijäällä Oulussa 2-1. Ensimmäisen finaalin Kärpät voitti Oulussa 3-0 ja toisen kohtaamisen Tampereella 4-2.

Mikään joukkue ei SM-finaaleissa ole noussut 0-3-tappioasemasta Suomen mestariksi. Finaalisarjat ovat kaksi kertaa Liigan historiassa päättyneet 4-0. Ensimmäinen kerta oli vuonna 2009, kun JYP peittosi Kärpät suoraan neljässä loppuottelussa ja toinen 2011, kun HIFK jyräsi Bluesin yli voitoin 4-0.

Liigan pudotuspelihistoriassa 0-3-tappiotilanteesta voittoon on kivuttu vain kerran. Vuoden 2012 SM-puolivälierissä Blues hävisi KalPaa vastaan kolme ensimmäistä ottelua, mutta voitti loput neljä ja eteni välieriin voitoin 4-3.

Kärpät ja Tappara ovat aiemmin kohdanneet SM-finaalisarjassa viitenä vuonna. Kärpät on ollut finaaleissa parempi 1981, 2014 ja 2015. Tapparan mestaruudet ovat vuosilta 1987 ja 2003.

Liigan tämän kauden runkosarjan neljässä kohtaamisessa voitot menivät Tapparalle Kärppiä vastaan 3-1.

