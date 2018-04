Jääveikkaustynnyri lähti liikkeelle Salossa

Salonjoen jääveikkaustynnyri lähti liikkeelle rauhallisesti lauantaina klo 19.07. Tynnyrin liikkeitä on seurattu joka kevät jo 60 vuoden ajan. Tällä kertaa lähtö tapahtui hieman tavanomaista myöhemmin. Yleensä tynnyri on lähtenyt liikkeelle huhtikuun alussa. Vuonna 1966 tynnyri lähti jäiden mukana vasta 28.huhtikuuta.

Jääveikkauksen historian aikaisin jäidenlähtö tapahtui 20. joulukuuta 1993. Sinä talvena joki jäätyi kuitenkin uudelleen ja jäät lähtivät toisen kerran 4. huhtikuuta 1994. Vuosina 2008 ja 2015 tynnyriä ei saatu jäälle ollenkaan. Vuonna 2017 jäät lähtivät 26. maaliskuuta klo 22.05.

Tynnyrin paikka on ollut vuodesta toiseen taksikopin edustalla.