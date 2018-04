Japani havittelee omaa huippukokousta Pohjois-Korean kanssa – ”keskusteluja käyty useiden kanavien kautta”

Vuosien diplomaattisen eristyksen jälkeen Pohjois-Korean itsevaltaisen johtajan Kim Jong-unin kalenteri vaikuttaa täyttyvän tapaamisista ulkovaltojen johtajien kanssa.

Pohjois-Korean kanssa korkean tason tapaamista petaavien maiden joukkoon on liittynyt Japani, joka harkitsee kahdenvälistä huippukokousta Pohjois-Korean kanssa, uutisoivat muun muassa japanilaismediat Asahi Shimbun ja The Japan Times sekä yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Japanin hallituksen edustaja Yoshihide Suga antoi torstaina medialle aiempaa suoremman lausunnon Japanin ja Pohjois-Korean petaamista neuvotteluista, kun hän totesi huippukokouksen olevan ”yksi vaihtoehto”. Suga sanoi maiden käyneen keskusteluja ”eri vaihtoehdoista useiden väylien kautta”. Näistä väylistä yksi on Sugan mukaan Pekingin-lähetystö.

Aiemmin Japanin hallitus on kertonut julkisuudessa pohtivansa ”tehokkaimpia tapoja” käsitellä Pohjois-Koreaa.

Asahi Shimbun uutisoi aiemmin lähdetietoihinsa vedoten, että maat suunnittelevat Japanin pääministerin Shinzo Aben ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamista. Lehden mukaan tapaaminen voitaisiin pitää kesäkuun alkupuolella, eli Kimin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tapaamisen jälkeen.

Kimin ja Trumpin on määrä tavata ennen toukokuun loppua. Abe ja Trump puolestaan tapaavat 18. huhtikuuta.

”Trump yllätti Japanin täysin”

Pääsyyksi Japanin halukkuuteen avata keskusteluyhteyttä Pohjois-Koreaan on arveltu, että Japani pelkää Yhdysvaltojen olevan saamassa Japania merkittävästi enemmän vaikutusvaltaa Pohjois-Korean ja Korean niemimaan tilanteen ratkomisessa.

Trumpin päätös tavata Kim tuli Japanille ”täytenä yllätyksenä”, sanoo Tokion Temple-yliopiston Aasia-tutkimuksen johtaja Jeff Kingston CNN:lle.

– Siihen asti Abe kuvitteli, että Japani ja Yhdysvallat ovat (Pohjois-Korean suhteen) samalla sivulla, Kingston kuvailee.

Myös Japanin päämedioihin lukeutuvan sanomalehti Asahi Shimbunin mukaan yhteisymmärrys Pohjois-Korean painostamisesta on Trumpin ja Aben välillä kuitenkin ohuempaa kuin vielä viime vuonna, kun valtionpäät tapasivat Floridassa.

Aben odotetaan huhtikuun tapaamisessaan Trumpin kanssa painottavan, että Pohjois-Koreaa on jatkossakin painostettava kaikin mahdollisin keinoin luopumaan ydinaseohjelmastaan. Asahi Shimbunin mukaan muun muassa Yhdysvaltain Japaniin kohdistamat teräksen ja alumiinin tuontitullit ovat nakertaneet maiden suhteita ja Aben neuvotteluasemia.

Japani pelkää muun muassa, että sille tärkeä Pohjois-Korean sieppaamien japanilaisten kysymys ohitetaan Pohjois-Korean kanssa käydyissä neuvotteluissa. Pohjois-Korean kovistelu siepattujen japanilaisten palauttamiseksi oli yksi Aben vaalilupauksista.

Ryhmä siepattujen omaisia luovutti Abelle perjantaina vetoomuksen, jossa pääministeriä pyydetään painostamaan Trumpia, jotta tämä puolestaan painostaisi Kimiä ja vaatisi Pohjois-Koreaa palauttamaan ”kaikki sieppaamansa japanilaiset välittömästi”.

Kimin ensimmäinen ulkomaanmatka maansa johtajana suuntautui Kiinaan

Pohjois-Korean Kimin tapaamiskalenteri alkoi täyttyä sen jälkeen, kun Pohjois-Korea pääsi osallistumaan Etelä-Korean talviolympialaisiin. Kisat sulattivat naapurimaiden hyytyneitä välejä, ja kisojen jälkeen Etelä-Korea lähetti pohjoisnaapuriin delegaation.

Yhdysvaltain presidentti Trump ilmoitti maaliskuun alkupuolella hyväksyneensä Pohjois-Korean johtajan tapaamiskutsun. Tapaamisesta kerrottiin samaan aikaan, kun Pohjois-Koreassa vieraillut eteläkorealaisdelegaatio oli Washingtonissa kertomassa vierailun annista.

Pohjois-Korean Kimin ja Etelä-Korean presidentti Moon Jae-inin on puolestaan tarkoitus tavata 27. huhtikuuta Korean niemimaan demilitarisoidulla vyöhykkeellä.

Kiinan presidentin Xi Jinpingin Kim tapasi jo Pekingissä tällä viikolla. Ulkomaanmatka oli Kimin ensimmäinen sitten vuoden 2011, jolloin hän nousi Pohjois-Korean johtoon.

STT

