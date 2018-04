Järjestö: Isis surmasi useita hallituksen puolesta taistelevia Syyriassa

Syyrian sotaa seuraavan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan äärijärjestö Isis on surmannut useita Syyrian hallituksen puolella olevia taistelijoita lähellä Irakin rajaa. Asiasta sunnuntaina kertoneen järjestön mukaan ainakin 19 ihmistä sai surmansa vuorokauden aikana useissa eri iskuissa Abu Kamalin kaupungin ympäristössä. Kaupunki oli pitkään yksi äärijärjestön linnakkeista.

Isis on pitkälti kukistettu Syyriassa, mutta äärijärjestö pitää silti hallinnassaan pieniä alueita maan itäosassa ja tekee välillä verisiä iskuja. Syrian Observatory for Human Rights on arvioinut, että äärijärjestö pitää nyt hallussaan alle viittä prosenttia Syyriasta. Suurin osa alueista sijaitsee aavikkoalueilla Syyrian itä- ja keskiosissa.

STT