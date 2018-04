Järjestö: Sopimus kapinallisten ja siviilien evakuoinnista Syyrian Doumasta

Syyriassa maan hallituksen liittolainen Venäjä on neuvotellut sopimuksen kapinallisten ja siviilien evakuoinnista Doumasta. Douma on ollut viimeisiä kapinallisten hallussa olleita alueita taistelujen pahoin tuhoamassa Itä-Ghoutassa.

Evakuointia koskevasta lopullisesta sopimuksesta tiedotti Syyrian sisällissotaa tarkkaileva järjestö Syrian Observatory for Human Rights.

Kapinallisten on määrä siirtyä perheineen Doumasta Pohjois-Syyrian alueelle, joka on maan opposition hallussa. Lehtitietojen mukaan sissien on sopimuksen mukaan luovuttava Doumasta lähtiessään raskaasta aseistuksestaan.

Douman siviilit pääsevät sopimuksen mukaan hekin halutessaan opposition valvomalle alueelle.

Itä-Ghoutassa kapinalliset ovat tehneet alkuvuodesta useita sopimuksia hallituksen kanssa evakuoinnista. Seudulta arvioidaan lähteneen viime viikkoina linja-autoilla noin 45 000 taistelijaa ja siviiliä.

Itä-Ghoutan siirtyminen kokonaan hallituksen valvontaan olisi merkittävä saavutus Syyrian presidentille Bashar al-Assadille.

Syyrian sisällissota on kestänyt seitsemän vuotta.

STT

